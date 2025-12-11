Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inflación de noviembre en la región Patagonia se ubicó en 2,3%, una cifra inferior al promedio nacional del 2,5%, de acuerdo con el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

De esta manera, el sur del país registró la menor variación del mes, junto con el Noroeste, y consolidó una tendencia de menor presión inflacionaria respecto del centro del país.

Sin embargo, cuando se observa la evolución de los últimos once meses, Patagonia continúa mostrando un comportamiento más acelerado que el total nacional.

Entre enero y noviembre, la región acumuló una inflación del 29,6%, frente al 27,9% del promedio país, principalmente por el persistente impacto de las tarifas de vivienda, electricidad y gas, que este año volvieron a ubicarse entre los rubros de mayor incremento.

Esta vez fue la región de Cuyo la que lideró el ranking de crecimiento del costo de vida. INFOGRAFÍA: INDEC

Vivienda, energía y transporte: los motores de la suba

De acuerdo con el informe oficial, la división que más aumentó en noviembre fue Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 4,7%, el más alto entre todas las regiones del país. Este rubro aportó 0,59 puntos al índice general de Patagonia, convirtiéndose en el componente con mayor incidencia mensual.

El Transporte, con un alza del 3,1%, fue el segundo rubro que más traccionó la inflación regional. Entre aumentos en combustibles, mantenimiento vehicular y transporte público, el sector explicó 0,46 puntos de la variación general.

En el caso de Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba fue del 2,1%, por debajo del promedio nacional. Aun así, los alimentos siguen teniendo un impacto relevante en la vida cotidiana: productos básicos como la carne picada común, el pan francés o los huevos se ubicaron entre los más caros del país en la comparación regional, según los precios relevados en noviembre.

Los rubros que más crecieron y los que estuvieron por debajo del promedio del IPC para Patagonia.

Indumentaria volvió a caer en Patagonia

Por segundo mes consecutivo, la división Prendas de vestir y calzado marcó una caída en la región, esta vez del –0,5%, siendo el rubro con la menor variación de noviembre.

La contracción se repitió en varias regiones del país y contribuyó a moderar el avance del índice general.

Las tarifas y servicios ponen en jaque el bolsillo de los patagónicos.

Regulados y servicios impulsan la inflación

El análisis por categorías muestra que los precios regulados —tarifas de servicios, educación formal y combustibles para la vivienda— fueron los que más aumentaron en noviembre, con un 4,3%, la variación más alta entre las regiones junto con Cuyo.

Los servicios también tuvieron un rol central: aumentaron 3,8%, más del doble que los bienes, que subieron apenas 1,7%, lo que confirma que la dinámica inflacionaria del sur está hoy más influida por sectores vinculados a tarifas, salud, transporte y gastos fijos familiares.

La educación el rubro que mayor aumento registró en la Patagonia.

Interanual: Patagonia entre las regiones con mayor incremento

En la comparación con noviembre de 2024, la inflación patagónica llegó al 33,0%, por encima del 31,4% nacional. Los aumentos más significativos se registraron en:

Educación: +84,1%

Vivienda, electricidad y gas: +62,1%

Transporte: +34,2%

Estos rubros continúan siendo los principales responsables del diferencial inflacionario entre Patagonia y el resto del país.

Un noviembre moderado, pero con desafíos estructurales

Si bien la región exhibió en noviembre una de las inflaciones más bajas del país, la economía patagónica convive con niveles de precios significativamente superiores al promedio nacional en alimentos, combustibles y servicios esenciales.

A esto se suma un componente estructural: los ajustes en tarifas energéticas tienen una incidencia mayor que en otras regiones por la menor estacionalidad climática y la necesidad de consumo energético.

Noviembre dejó una señal positiva en cuanto a la desaceleración del índice mensual, pero el panorama interanual y acumulado confirma que la región seguirá enfrentando un escenario desafiante en materia de costo de vida.