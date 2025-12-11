Stefi Roitman y Ricky Montaner adoptaron una regla de oro para su matrimonio que, según la actriz, cuida su relación cuando, ambos, tienen las agendas llenas de viajes por trabajo: se trata de un límite de tiempo separados.

“Lo amo; él es todo, pero viaja mucho y, yo, viajo muchísimo también; nosotros estipulamos un máximo de distancia, por el bien de la relación y de los individuos de la relación, que somos nosotros dos”, contó, la actriz, en una entrevista en “LUZU”.

Así, Roitman reveló que tiene un tope de “21 días de separación física” con Montaner, que les ayuda a poner las cosas en perspectiva y a mantener sus agendas laborales.

Entre bromas y declaraciones de amor (y teniendo en cuenta que hubo rumores de crisis desde su casamiento, en enero de 2022), Stefi sabe que “al día 22, empiezan los malentendidos” y, la pareja, alcanzó un acuerdo para evitar esos roces.

“Están cronometrados los días; hicimos mucha experiencia. A los 22 días, empezás con los malentendidos, con los ‘no me respondiste'”, manifestó la actriz, entre risas, a lo que sus entrevistadores señalaron que es la cantidad perfecta de tiempo para formar un hábito.

El hijo de Ricardo Montaner se casó con la actriz, el 8 de enero de 2022, en una ceremonia con cientos de invitados en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, pero, actualmente, están radicados en los Estados Unidos donde, ambos, mantienen a flote sus carreras artísticas.

Roitman describió su vínculo con Ricky como “la relación más preciosa del mundo” y, como todas las cosas que valen la pena, también hace falta trabajarla para mantenerla sana.

En noviembre pasado, la actriz e influencer compartió, en redes, un posteo cargado de fotos y palabras de amor para su marido en el día en que cumplió 35 años, quizás, para callar los rumores de crisis o para cumplir con la regla de oro de acortar la distancia.

“Vos me das besos y, yo, sonrío; quiero hoy y siempre devolverte todo el amor que me das; amo celebrarte y ser tu esposa; siento un orgullo inexplicable por vos”, indicó.

