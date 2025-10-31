Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El anteúltimo mes del año llega con una nueva ronda de aumentos que afectará directamente a las economías domésticas en Argentina. Alquileres, medicina prepaga, telefonía, gas y combustibles registrarán incrementos, algunos ya oficializados a través del Boletín Oficial o de organismos reguladores, mientras que otros todavía esperan confirmación.

Alquileres: suba del 38% para contratos bajo la ley anterior

Los contratos de alquiler que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento del 38% en noviembre. Este ajuste se calcula a partir del índice del Banco Central, que combina inflación oficial (INDEC) y evolución salarial según la RIPTE.

Aunque la suba es menor que en meses anteriores —46,1% en octubre, 50,3% en septiembre y 55,67% en agosto— sigue siendo significativa para los inquilinos, quienes destinan gran parte de sus ingresos a este gasto. Este ajuste no requiere publicación adicional, ya que se aplica automáticamente según la normativa vigente.

Medicina prepaga: aumentos de entre 2,1% y 2,9%

Las empresas de medicina prepaga aplicarán subas de 2,1% a 2,9%, autorizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y notificadas a los afiliados. También impactan en los copagos, y el Gobierno permitirá que los usuarios dispongan de los excedentes generados por sus aportes, hasta ahora retenidos por las empresas.

Desde el sector justifican la medida por un aumento sostenido de los costos médicos y hospitalarios y la necesidad de recomponer tarifas luego de años de congelamiento.

Telefonía, cable e Internet: ajustes de hasta 3%

Las compañías de servicios de cable, telefonía e Internet aplicarán subas de hasta 3% según el servicio y la empresa operadora. Estos aumentos se comunicaron directamente a los usuarios y, al no requerir publicación en el Boletín Oficial, dependen de cada empresa para su implementación.

Combustibles: subas oficiales desde el 1° de noviembre

A partir del 1° de noviembre, entran en vigencia aumentos de impuestos sobre los combustibles, oficializados mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La medida se suma al sistema de precios dinámicos de YPF, que ajusta el costo según zonas, horarios y demanda, dificultando un seguimiento uniforme en todas las estaciones de servicio.

Gas natural: incremento del 7,20% oficializado

El gas natural registrará un aumento del 7,20%, publicado en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1698/2025. La suba aplica a todo el país y se calcula por metro cúbico de gas de 9.300 kilocalorías que ingresa al sistema de transporte.

Electricidad: ajuste pendiente

El aumento de la luz aún no fue oficializado para noviembre, pero se proyecta cercano al 2,1%, siguiendo la Revisión Quinquenal Tarifaria. Este mecanismo prevé incrementos mensuales por inflación en componentes como transporte y distribución de energía durante 30 meses.

Impacto en el bolsillo de los argentinos

Los aumentos confirmados y proyectados implican un nuevo desafío para las familias, que deberán reorganizar sus presupuestos para enfrentar un mes con mayores gastos fijos. Aunque algunos incrementos muestran desaceleración, la presión sobre el poder adquisitivo continúa, y las próximas semanas serán clave para determinar si el Gobierno implementa medidas de contención o si la tendencia de ajustes se mantiene hasta fin de año.