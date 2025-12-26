Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner seguirá internada en el Sanatorio Otamendi, según el último parte médico difundido este viernes, a una semana de haber sido sometida a una cirugía por apendicitis aguda con peritonitis localizada.

De acuerdo al informe oficial, la exmandataria presenta un cuadro de íleo posoperatorio, una complicación frecuente tras intervenciones quirúrgicas abdominales, que implica una parálisis transitoria del funcionamiento intestinal. Por este motivo, los médicos resolvieron mantener la internación, el tratamiento con antibióticos endovenosos y el drenaje peritoneal.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, señala el parte médico firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa (Marina) Lanfranconi.

El informe también indica que Cristina Kirchner continúa con dieta líquida, sin poder avanzar aún hacia la ingesta de alimentos sólidos. “Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”, agrega el comunicado.

Hasta ahora, no hay una fecha estimada de alta médica, y este sábado la exjefa de Estado cumplirá una semana internada en el centro de salud del barrio porteño de Recoleta.

Cómo fue la internación de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner fue ingresada el sábado pasado al Sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte dolor abdominal, que derivó en una intervención quirúrgica de urgencia por apendicitis con peritonitis localizada. Inicialmente fue asistida en su departamento del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad, y luego trasladada al sanatorio.

En los primeros días posteriores a la cirugía, los partes médicos señalaban que la evolución se encontraba dentro de los parámetros esperables, aunque con el correr de las jornadas se confirmó que la recuperación sería más lenta de lo previsto.

Antecedentes médicos

El Sanatorio Otamendi no es un centro de salud desconocido para la expresidenta. En 2021, Cristina Kirchner ya había sido intervenida quirúrgicamente allí por una histerectomía. Además, durante su gestión presidencial enfrentó otros problemas de salud: en 2012 fue operada por un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y en 2013 se sometió a una cirugía por una colección subdural crónica en la Fundación Favaloro.

La internación de Cristina Kirchner generó repercusiones dentro del arco político peronista. En los últimos días, grupos de militantes y dirigentes se acercaron al ingreso del Sanatorio Otamendi con carteles y mensajes de apoyo, manifestando su respaldo a la exmandataria durante su recuperación.

Por el momento, el foco médico continúa puesto en la evolución del íleo posoperatorio, condición clave para que Cristina Kirchner pueda avanzar en su recuperación y recibir el alta definitiva.