Juana Viale vuelve con una nueva emisión de “Almorzando con Juana“, a las 13: 45 hs, por la pantalla de El Trece; fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz le abrirá la famosa “mesaza” a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.

El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que, ahora, su nieta lleva adelante con su propio estilo.

La producción ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada; a diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa, buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.

Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 28 de diciembre

Entre los nombres confirmados, se destaca Fabián Vena, actor con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión; actualmente, protagoniza la obra “El divorcio del año” en el Multiteatro, donde comparte escenario con Ernestina Pais, Guillermina Valdés, Juan Palomino y Rocío Igarzabal.

Otra de las invitadas, será la actriz Carla Pandolfi; tras un recorrido por el teatro independiente, logró mayor visibilidad con su participación en “En el barro”, donde interpretó a una policía polémica.

La mesa se completará con la presencia de Claudio Benítez y la vedette uruguaya Andrea Ghidone, quienes sumarán miradas diferentes desde el mundo del espectáculo y el entretenimiento.

El deporte tendrá su representante en Matías Rossi, uno de los pilotos más destacados del automovilismo argentino.

Finalmente, Gabriel Schultz cerrará la lista de invitados; el periodista tiene una presencia fuerte en radio, donde conduce “Qué importa” por Splendid junto a Patricio Barton y, también, participa en “Polémica en el bar” por América TV.

Leé más notas de La Opinión Austral