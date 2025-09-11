Nuevo recorte a las universidades públicas y becas: 40 mil millones menos para este 2025

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de conocerse este miércoles por la noche el envío al Congreso del Ejecutivo Nacional de los vetos de la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, este jueves a través de la Decisión Administrativa 23/2025 publicada en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei decidió modificar del presupuesto vigente que impacta directamente en el funcionamiento y gestión de las universidades públicas y la ciencia.

Planilla Anexa del Decisión Administrativa 23/2025 publicada en el Boletín Oficial.

En un comunicado del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) junto a la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) se manifestaron contra el recorte a través de un comunicado en las redes sociales.

“Nuevo ataque a la Universidad“, se titula la imagen analizando lo que implica la nueva decisión administrativa del Ejecutivo Nacional y sostienen que “El Gobierno de Milei responde a la derrota electoral con un nuevo ataque a la educación y la universidad”. En este marco, docentes universitarios preparan la tercera Marcha Federal en rechazo al veto de Javier Milei. El sector también convocó, para mañana, a participar de un paro nacional por 24 horas en todas las universidades públicas del país.

La adecuación ocurre en la antesala de la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que será anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas.

