Nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: “Nadie quiere un centavo tuyo” Se conocieron más conversaciones de WhatsApp entre el expresidente y la ex primera dama, en los que hay una discrepancia por plata. Se suman a la causa por violencia de género. "No me diste más que comida y un techo prestado”, dice uno de ellos.

Por La Opinión Austral | 25 de agosto 2024 · 18:22 hs.