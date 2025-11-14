Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Buenos Aires volvió a convertirse en epicentro del furor internacional. En la previa de los dos recitales que Oasis brindará este fin de semana en Argentina, Noel Gallagher aprovechó su estadía en el país para visitar uno de los lugares más emblemáticos del fútbol mundial: La Bombonera. El mayor de los hermanos Gallagher recorrió el estadio de Boca Juniors, pisó el césped y se tomó un momento para saludar a los fanáticos que se acercaron para verlo.

El músico británico inició la jornada con una visita al Cementerio de la Recoleta, uno de los puntos turísticos más elegidos por los visitantes extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, acompañado por dos jóvenes y dos guardaespaldas, recorrió el lugar durante unos 45 minutos.

Más tarde, se dirigió hacia el barrio de La Boca, donde lo esperaba el plato fuerte del día: su reencuentro con La Bombonera.

Al arribar al estadio “xeneize”, Noel fue guiado por empleados del club y miembros de su equipo artístico. Aunque su hermano Liam no lo acompañó en esta oportunidad, el vocalista de Oasis no ocultó su entusiasmo al caminar alrededor del campo de juego y observar de cerca la mítica estructura que tantos elogios recibe alrededor del mundo. Según recordó el futbolista español Ander Herrera, la cancha de Boca posee un “aura especial”, algo que también pareció cautivar al músico británico.

La visita generó un revuelo inmediato entre simpatizantes y curiosos que se agolparon en los alrededores del estadio para ver de cerca al ícono del britpop. Cuando Gallagher salió del recinto, decenas de fanáticos corearon su nombre. Él, sonriente y agradecido, respondió con saludos y gestos afectuosos antes de regresar al vehículo que lo trasladaba.

No es la primera vez que Noel Gallagher pisa territorio xeneize. Ya lo había hecho en 2016, cuando compartió un momento con el plantel comandado por Carlos Tevez, en plena admiración por el club y por su estadio. Esta nueva visita reafirma su conexión con el fútbol argentino y con Boca, uno de los destinos predilectos de las figuras internacionales que pasan por el país.

Mientras tanto, Oasis se prepara para sus presentaciones del 15 y 16 de noviembre en el Estadio Monumental, en el marco de la histórica gira que marcó el reencuentro de los hermanos Gallagher. Sin embargo, Noel no podrá presenciar el partido entre Boca y Tigre del próximo domingo, ya que coincide con la segunda fecha de sus shows. Aun así, se dio el gusto de volver a caminar por La Bombonera, un escenario que continúa maravillando incluso a las estrellas globales.