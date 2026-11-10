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El obispo Ignacio Medina destacó la expresión de fe del pueblo argentino durante la primera jornada de la visita del papa León XIV y valoró la cercanía del Pontífice con las comunidades que participaron de las actividades en Buenos Aires.

En diálogo con La Opinión Austral, desde Córdoba, donde se encontraba a minutos de participar de la misa en el marco de la segunda jornada de la visita papal, el religioso compartió sus sensaciones sobre los primeros encuentros con el Santo Padre y el mensaje que dejó a la Iglesia argentina.

Al recordar lo vivido en el Monumento a los Españoles, Medina describió la experiencia como “una expresión hermosa de fe de todo el pueblo argentino”. En ese sentido, señaló que estuvieron representadas las distintas comunidades que acompañaron la visita del Papa.

También hizo hincapié en la cercanía de León XIV con los fieles y en su disposición a escuchar las inquietudes de la sociedad. “Es un pastor que viene a escuchar a su pueblo, tocando los temas que son cruciales para nuestro país, para nuestra Iglesia”, expresó.

En su mensaje, el obispo resaltó especialmente la actitud del Pontífice durante los encuentros y la describió como “la amabilidad de un padre” que busca sembrar esperanza, fe y alegría en los corazones de los argentinos para continuar siguiendo a Jesús.

La fraternidad con los obispos

Medina también recordó la cena compartida durante la noche anterior con el Papa y los obispos, un encuentro en el que, según señaló, pudieron experimentar la fraternidad episcopal.

“Por la noche estuvimos junto al Papa y los obispos en una cena, como él mismo dijo, donde también experimentamos la fraternidad episcopal”, relató.

De cara a esta nueva jornada, el obispo transmitió un mensaje de bendición y acompañamiento para las comunidades de la Patagonia, con especial referencia a Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“Le pedimos al Señor que siga bendiciendo a nuestra diócesis, a nuestras provincias tan queridas de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, y nos siga alentando a caminar juntos”, manifestó.

Finalmente, Medina envió un saludo a los fieles y aseguró que continuaba acompañando la visita papal desde la oración. “Rezo por todos ustedes en otro día maravilloso de fe, en otro día maravilloso de sabernos Iglesia”, concluyó.