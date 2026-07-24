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Miles de usuarios de WhatsApp comenzaron a reportar entre ayer y hoy la aparición del mensaje “Cuenta en revisión”, una notificación que impide utilizar la aplicación de mensajería durante un período determinado. Los casos se multiplicaron en redes sociales y afectan a personas de distintas regiones de Argentina y otros países de Latinoamérica.

Las suspensiones repentinas generaron preocupación entre quienes utilizan la plataforma para comunicarse a diario, ya que durante el proceso de revisión la cuenta permanece completamente inhabilitada.

Por qué WhatsApp está bloqueando cuentas

De acuerdo con los reportes de usuarios y las políticas de seguridad de Meta, este tipo de bloqueos suele estar relacionado con la aplicación de controles automáticos más estrictos para detectar actividades consideradas irregulares.

Entre las causas más frecuentes se encuentran:

El uso de versiones no oficiales de la aplicación, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp .

o . El envío masivo o reenvío excesivo de mensajes a contactos que no tienen agendado al remitente, una práctica que el sistema puede identificar como spam.

Actualizaciones en los sistemas automáticos de seguridad, que en algunos casos generan bloqueos preventivos o “falsos positivos”, incluso sobre cuentas que no infringieron las normas.

Qué significa el mensaje “Cuenta en revisión”

Cuando aparece el aviso “Cuenta en revisión”, WhatsApp informa que la cuenta está siendo analizada por sus sistemas de seguridad.

Según indica la propia aplicación, el proceso suele demorar alrededor de 24 horas. Durante ese tiempo, el usuario no puede enviar ni recibir mensajes hasta que finalice la revisión.

Qué hacer si WhatsApp bloqueó tu cuenta

La recomendación oficial es esperar a que concluya el proceso de revisión y evitar intentar eludir la suspensión mediante aplicaciones de terceros.

Si la cuenta es restablecida, especialistas en seguridad digital aconsejan:

Desinstalar inmediatamente cualquier versión modificada de WhatsApp.

Utilizar únicamente la aplicación oficial descargada desde Google Play Store o Apple App Store .

o . Evitar el envío masivo de mensajes a personas que no tengan registrado el número de teléfono.

Mantener la aplicación siempre actualizada con la última versión oficial.

Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de futuras suspensiones e incluso de un bloqueo permanente de la cuenta.

Los reportes se multiplican en redes sociales

Las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla con el mensaje “Cuenta en revisión”, compartidas por usuarios de diferentes provincias argentinas y de varios países de Latinoamérica.

La amplia distribución geográfica de los casos indica que no se trata de un problema aislado ni limitado a una región específica, sino de una situación vinculada con los mecanismos de seguridad implementados por Meta en WhatsApp.

Por el momento, la empresa no emitió un comunicado específico sobre esta ola de bloqueos, aunque el funcionamiento del sistema coincide con las políticas habituales de revisión automática aplicadas para proteger la plataforma frente al spam, el uso de aplicaciones no autorizadas y otras actividades consideradas de riesgo.