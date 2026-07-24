Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras horas de preocupación por el robo que afectó a sus hijos en Milán, Maxi López reapareció en sus redes con un mensaje para contar cómo atraviesa la familia este difícil momento; el exfutbolista confirmó que ya pudo reencontrarse con los chicos, explicó cuál es la situación actual y reveló qué decisión tomaron mientras intentan resolver los inconvenientes generados por el hecho.

A través de una historia de Instagram, el exjugador compartió una imagen en la que se lo ve junto a sus cuatro hijos, a la orilla de un lago, y llevó tranquilidad al asegurar que todos se encuentran en buen estado.

Además, reveló que, la familia, permanecerá algunos días más en Italia hasta completar la documentación necesaria, para poder regresar al país luego del violento episodio.

“Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina”, añadió, junto a un corazón azul.

Antes de cerrar su publicación, Maxi también aprovechó para agradecer el apoyo que recibió desde que trascendió la noticia. “¡¡Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar!!”, indicó.

El mensaje llegó después de que se conociera que, sus hijos, fueron víctimas de un robo mientras pasaban unos días en la casa que Wanda Nara posee en las afueras de Milán; en ese momento estaban junto a su abuela, Nora Colosimo, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda y sustrajeron distintos objetos de valor.

Entre los elementos robados, se encontraban los pasaportes de la familia, una situación que obligó a modificar los planes previstos y retrasó el regreso a la Argentina hasta poder obtener, nuevamente, la documentación correspondiente.

Leé más notas de La Opinión Austral