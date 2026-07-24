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Luego de que la actriz Mia Khalifa publicara un video en su cuenta de “TikTok” donde se burla de la Argentina por no haber ganado el Mundial junto a una canción de fondo de Rosalía, la cantante lo compartió en su perfil y, tras la polémica viralización, la artista salió a pedir disculpas, pero, su “perdón”, no fue suficiente ya que, algunos fans que la iban a ver al Movistar Arena, donde se presentará el 1, 2, 4 y 6 de agosto, se comenzaron a cuestionar si ir al recital o no.

En este marco, una empresa de transporte de la zona sur del Gran Buenos Aires anunció la suspensión de los traslados que iban hacia el predio esos días.

A través de una publicación en Instagram, la firma comunicó la decisión con un mensaje contundente. “Traslado a Rosalía CANCELADO”, acompañado por la imagen con la que, previamente, promocionaba el servicio para asistir al recital; la medida generó una ola de reacciones entre los seguidores de la cantante.

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