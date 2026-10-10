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Opción Joven escribió una nueva página dorada en la historia del futsal de Santa Cruz. El equipo de Río Gallegos se consagró campeón del Torneo Nacional Federal Amateur 2026, Zona Campeonato, tras protagonizar una remontada memorable y derrotar por 7-4 a Jockey Club de Rosario en la gran final disputada en Río Grande.

En un encuentro cargado de emociones, intensidad y cambios de rumbo, el conjunto santacruceño demostró carácter, personalidad y una enorme capacidad de reacción para quedarse con el título nacional. La definición tuvo todos los condimentos de una final inolvidable: un comienzo adverso, una remontada contundente, la reacción del rival y un cierre que desató la euforia de los jugadores, el cuerpo técnico y toda la familia de Opción Joven.

El partido comenzó cuesta arriba para los de Río Gallegos, que llegaron a estar 0-2 abajo frente a un Jockey Club de Rosario que parecía encaminarse hacia la consagración. Sin embargo, Opción Joven no perdió la calma y encontró las respuestas necesarias para cambiar por completo el desarrollo del encuentro. Con contundencia ofensiva y una notable reacción colectiva, dio vuelta el marcador y pasó a ganar 5-2, desatando la ilusión de quedarse con el trofeo.

Pero la final todavía tenía más emociones reservadas. El conjunto rosarino reaccionó, achicó la diferencia y volvió a meterse en partido hasta ponerse 4-5, obligando a los santacruceños a sostener la concentración en un tramo decisivo. Lejos de dejarse llevar por la presión, Opción Joven volvió a golpear, amplió la ventaja y terminó sellando un contundente 7-4 que desató el festejo de los campeones.

La consagración representa mucho más que un nuevo trofeo para la institución. Es el resultado de un proceso de crecimiento sostenido que viene posicionando a Opción Joven entre los protagonistas del futsal nacional. En 2024, el club ya había alcanzado la gloria al consagrarse campeón tras vencer por penales a Alborada de Bariloche. En 2025 terminó en el tercer puesto y ahora, en 2026, vuelve a lo más alto del podio con una victoria que quedará en la memoria por la manera en que fue construida.

El equipo de Río Gallegos había llegado a la definición invicto, después de empatar 1-1 frente a ADEFU de Río Grande y conseguir victorias ante Huarpes de San Juan, Banco Nación de Rosario, Alianza de San Juan y Luz y Fuerza de Río Grande. La final ante Jockey Club fue el último desafío de una campaña sobresaliente que terminó con el premio mayor: una nueva estrella nacional.

El título también representa un enorme orgullo para Santa Cruz y toda la Patagonia. Opción Joven volvió a demostrar que el trabajo de los clubes y las ligas del sur argentino puede traducirse en resultados deportivos de alcance nacional, llevando el nombre de Río Gallegos a lo más alto de una competencia organizada por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

Desde la Liga de Fútbol Sur, el logro corona una campaña que reafirma el protagonismo de la institución y el crecimiento del futsal regional. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y allegados celebran una conquista que vuelve a poner a la provincia en el centro de la escena deportiva nacional.

Y la historia no termina con esta consagración. Con el título nacional en sus manos, Opción Joven tendrá ahora un nuevo desafío: disputar el Final Four, instancia que representa un paso clave en el camino hacia la CONMEBOL Libertadores de Futsal. La ilusión crece y el equipo santacruceño tendrá la oportunidad de seguir haciendo historia frente a un objetivo internacional.

De aquella desventaja de 0-2 a la victoria final por 7-4, Opción Joven construyó una remontada que resume el espíritu de un campeón. Río Gallegos vuelve a celebrar, Santa Cruz se llena de orgullo y toda la Patagonia acompaña a un equipo que no deja de superar sus propios límites.

¡Opción Joven es campeón nacional! Una nueva estrella para Río Gallegos y un sueño que ahora apunta todavía más alto: el camino hacia la Libertadores.