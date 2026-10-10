Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras cursar un momento mediaticamente complejo luego de que una joven lo denunciara por abuso sexual, Joaquín Levinton, quien presentó pruebas del hostigamiento que recibe de la denunciante, es ahora noticia, nuevamente, por su salud.

A través del Instagram oficial de la banda de “Turf”, anunciaron: “Amigos y amigas: por motivos de salud, no podremos realizar los shows de este fin de semana en Minas (Uruguay) y Casilda; lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos, pronto, poder llevar el show que esperaban; será hasta la próxima. Muchas gracias”.

En este marco, manifestaron: “Gracias por la preocupación; Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y, sus médicos, le indicaron reposo; esperamos se mejore pronto”.

Leé más notas de La Opinión Austral