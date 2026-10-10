La China Suárez sorprendió, a su seguidores, al compartir en sus redes una foto junto a Emilia Attias, con quien trabajó en Casi Ángeles; sin embargo, al poco tiempo, decidió borrarla y despertó interrogantes sobre el motivo de su decisión.

Las actrices se encontraron el jueves en “Tequila”, donde La China fue a celebrar, junto a Mauro Icardi, el divorcio de Wanda Nara; allí, se fotografiaron abrazadas y sonrientes.

La imagen fue compartida en Instagram por una agencia de marketing de influencers. “Lo admitimos, no superamos Casi Ángeles”, escribieron junto a la foto.

Suárez reposteó la publicación y la acompañó con una de las clásicas canciones de TeenAngels,”Que nos volvamos a ver”; sin embargo, al poco tiempo, la eliminó; por su parte, Emilia Attias no compartió la imagen en sus propias historias.

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