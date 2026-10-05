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Por Hugo Ferrer

El 22 de junio Argentina jugó en Dallas contra Austria. Fue en la fase de grupos del Mundial 2026. Hizo dos goles, superó el récord de los 16 que tenía el alemán Miroslav Klose. Alcanzó los 18. Fue tapa en los diarios del mundo, pero hubo una portada que se destacó por sobre todas y fue la de La Opinión Austral. Los 18 goles en tapa, en cada rectángulo un gol y una historia para contar y recordar.

Tapa especial del martes 23 de junio de 2026. Lionel Messi: 18 goles en Mundiales.

Hace unos días en el Olé Summit realizado en la Usina del Arte, en la Capital Federal, se exhibieron todas las camisetas que usó Messi durante su carrera: de Newell’s al Inter Miami, pasando por todas, todas, todas las de la Selección. En todos sus colores y diseños. Se llamó Colección Messi y compartió el espacio del primer piso junto a la Colección Maradona. Diego y Lio, juntos siempre por Argentina, uno al lado del otro.

Los diversos modelos en el Barcelona. Colores, diseños hasta llegar el número 10 en la espalda.

El calendario mundial sumó una nueva efeméride: martes 6 de octubre de 2026, el día de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y la última vez que usó la camiseta y la cinta de capitán.

Para llegar a ese día hubo casi miles de goles, abrazos, jugadas, fouls, tarjetas amarillas y una roja histórica, risas, gestos y gambetas, tiros libres, penales, frases célebres, caminatas, trotes y corridas en las canchas del mundo. Y Copas. ¡Hasta la del Mundial de Qatar 2022! Y tapas de los diarios y revistas del mundo, en todos los canales de televisión y en todas las redes. Fotos y videos, eternos.

Ver las camisetas “Del Diego” fue un momento inolvidable. Cada “casaca”, desde la primera en Argentinos Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Boca y Newell’s hasta las “miles” de las que usó de otros equipos, y también las más espectaculares de la Selección.

Y con las de Messi, lo mismo. Desde el inicio en las inferiores del equipo rosarino hasta el presente. Tenía seis años. Así se definió a la primera en La Lepra: “El primer manto. Una reliquia: la camiseta que Leo usó en Newell’s. La que marcó sus primeros pasos hacia la gloria eterna. La que dio origen al mito.” Y un detalle, quizás ignorado por muchos: “Con tablero de ajedrez, cobijó a un niño que sería gigante”. Jugó de 1994 a 1999 y en los 176 partidos hizo 234 goles.

Las de Lio en el PSG. Histórico número 30. Fue una de las más vendidas en el mundo. Messi, idioma del pueblo.

Ubicadas estratégicamente, colgadas en perchas en los biombos, armaron un recorrido, en el que – a lo Messi – había que ir “gambeteando”, “dribleando”, para llegar a cada sector.

Pude tocarlas. Cada tela, una sensación distinta. Cada camiseta me llevó a cada uno de los instantes célebres de Messi.

Gran parte del público que recorrió la muestra tuvo la misma sensación. Hubo selfies, fotos borradas y de nuevo a hacerlas para que el encuadre sea perfecto. Hubo lágrimas y hasta gritos por Messi. “¿Te acordás de ésta?”, fue la pregunta que más escuché. Cada camiseta significa algo en cada momento de nuestra vida. “¿Dónde estabas cuando Messi…?”

En el Inter Miami, que impuso el color rosa. Messi, en todas sus formas. Y siempre campeón.

¿Cómo explicar tanta locura y sentimiento? Hubo momentos en que caminamos, de alguna manera, como Messi lo hace a veces en la cancha: despacito, casi como distraído, pero mirando todo: y así recorrí, recorrimos, los biombos de la emoción.

Y surgieron todos los recuerdos de Messi Campeón: sonrisa eterna, en andas, en el aire, con Copas, sin Copas, abrazado, solo, gritando goles. Siempre Messi. De local, de visitante. Campeón en todos lados.

La número 17 del 2004 cuando el 29 de junio la usó por primera vez para Argentina. Aquel amistoso juvenil contra el Sub 22 de Paraguay “bloqueó” y “blindó” a Messi para que no sea jugador de España. Fue 8 a 0 y Lio hizo un gol. Jugó sólo algunos minutos.

En el 2005, con el número 18, la usó en el Sudamericano de Colombia, con la Sub 20 en el debut del 30 de enero. Empate con Ecuador 0 a 0. Fue el goleador del torneo con cinco goles. Luego vino un amistoso contra Chile, el 18 de mayo. Fue 5 a 3.

Las otras camisetas de Messi en la Selección. Del juvenil,a la Selección Mayor. Campeón y más campeón que nunca.

En junio, salió campeón con la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial Juvenil en los Países Bajos. Dos goles contra Nigeria y el Balón de Oro. Fue la primera copa de Messi, para tener en cuenta la magnitud de todo lo que vino después. Empezaba a cambiar la historia del fútbol mundial.

Por aquella época, yo trabajaba en Ideas del Sur. Marcelo Tinelli, con ShowMatch en Canal 9, invitó al programa a todo el plantel. Fue la primera gran aparición en tevé como campeón en vivo y en directo.

Lionel Messi (18 años) y Sergio “Kun” Agüero, los líderes. Hubo un momento inolvidable cuando el Kun le preguntó a Tinelli por una de sus hijas (“¿Dónde está la nena?”). Y todo terminó con una respuesta de Messi, muy tímido: “Nada, yo no tengo nada que ver en este tema”. Luego Messi le pateó penales a Tinelli y se llevaron premios. Mi hija Brenda también estuvo ahí: no quiso perderse conocer a Messi. Después del programa, todos pedimos y nos hicimos fotos. El fotógrafo Jorge Luengo no dejó de hacerlas, “no dio abasto”. El resultado fue tremendo: nadie tuvo esa foto posterior porque se le rompió la tarjeta de la cámara. No era el momento de las fotos con el celular o las selfies. Todo quedó grabado en la memoria.

La muestra de las camisetas de Messi desde arriba. Compartió el espacio con las de Maradona.

Luego, con el mismo 18, vino el debut en la Selección Mayor, el 17 de agosto de 2005, 2 a 1 contra Hungría. José Pekerman lo convocó para el partido amistoso y sólo jugó 45 segundos: fue expulsado por una infracción insólita. Ver esas camisetas colgadas, con tanta historia detrás, hacen más grande la estampa de Messi.

Y a partir de ahí, imparable. Pasaron los DT, compañeros que fueron entrando y saliendo de las listas de convocatorias. Historias y anécdotas. Goles y campeonatos reflejados en una colección histórica.

Y la camiseta del triunfo contra Inglaterra en el Mundial de Estados Unidos. Todo un símbolo, más allá de la bandera de Las Malvinas son argentinas, por cómo se festejó ese 2 a 1. Todavía estamos festejando: ¡tocar hoy esa camiseta es gritar los goles con los dedos!

La camiseta del triunfo contra Inglaterra 2 a 1 en el Mundial de Estados Unidos. Tocarla para sentir. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Messi!

Messi, la leyenda que tiene más hinchas en el planeta. Papá Jorge está ahí. Y su familia también.

Messi lleva la celeste y blanca en la piel, como cada uno de los argentinos.

¡Hasta siempre, capitán!