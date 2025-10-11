Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El oro alcanzó un nivel histórico al superar los 4.000 dólares por onza, impulsado por factores internacionales como la incertidumbre económica global, la desaceleración del empleo en Estados Unidos y la expectativa de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Según Goldman Sachs, el precio podría llegar a 4.900 dólares la onza en el corto plazo, mientras que la firma Balanz Capital destacó que el cierre parcial del gobierno estadounidense y la volatilidad económica reforzaron la percepción del oro como refugio seguro frente a la incertidumbre financiera. Por su parte, Aurum Valores señaló que el metal encadenó siete semanas consecutivas de subas, impulsadas por la combinación de enfriamiento económico, expectativa de menores tasas de interés y tensiones fiscales en Estados Unidos.

Impacto limitado en Argentina

Pese al contexto internacional favorable, la Argentina no logró capitalizar plenamente la suba del oro. En agosto, los ingresos por exportaciones del metal se redujeron un 28,8% interanual, mientras que el volumen despachado se desplomó un 52%, según datos oficiales de la Secretaría de Minería. Esto representó 307 millones de dólares, 124 millones menos que en el mismo mes de 2024.

El impacto se reflejó también en el conjunto de minerales metalíferos, que sumaron 352 millones de dólares, un retroceso interanual del 29,9%. Esto evidencia que el incremento de precios no alcanzó para compensar la caída productiva en el país.

Retroceso productivo o desfase temporal

Desde el sector minero explican que la caída de exportaciones responde, en parte, a la madurez de varios yacimientos, como Veladero, que ya superó su pico de producción. “Varias de nuestras minas ya están maduras, en proceso de cierre o cerca de su finalización”, señalaron fuentes vinculadas a la actividad.

El exsubsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, añadió que es probable que las empresas hayan despachado parte de su producción en meses anteriores ante los aumentos de precio, y actualmente se encuentren sin stock disponible. Esto sugiere que la caída de exportaciones no refleja necesariamente una disminución estructural de la producción, sino un desfase temporal en los envíos.

Factores estructurales y climáticos

Los planes de producción aurífera dependen de la geología de cada yacimiento y de la capacidad instalada, por lo que no pueden modificarse de manera inmediata. Además, muchas minas argentinas se ubican por encima de 4.000 metros de altura, donde la actividad disminuye durante los meses de invierno debido a condiciones extremas.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) relativizó la caída, aclarando que el desempeño de agosto se compara con un pico excepcional del año anterior. No obstante, reconocieron que hubo una reducción en los niveles de producción, compensada parcialmente por los valores récord del oro, que ayudaron a sostener los ingresos del sector.

Nuevos proyectos auríferos a la espera

Dos importantes proyectos de inversión en oro esperan aprobación en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI):

Minas Argentinas SA (grupo AISA): planea invertir 665 millones de dólares para reactivar la mina Gualcamayo en San Juan y extender su vida útil.

Consorcio Minera Andina (Barrick y Shandong Gold): proyecta una ampliación de la mina Veladero con una inversión de 380 millones de dólares, estimando exportaciones por 3.800 millones.

Estas iniciativas buscan aprovechar la “fiebre del oro”, impulsada por la demanda sostenida de bancos centrales e inversores internacionales, y podrían modificar la dinámica de las exportaciones argentinas en los próximos años.

Expectativas y proyecciones

Expertos sostienen que el oro seguirá siendo un refugio seguro ante la volatilidad económica. El aumento de precios ha encadenado semanas consecutivas de subas y genera oportunidades para nuevas inversiones estratégicas. Sin embargo, la Argentina deberá mejorar su capacidad de producción y despacho para capitalizar plenamente las condiciones internacionales y aumentar la entrada de dólares por exportaciones de oro.