La licitación de las áreas convencionales maduras de Santa Cruz, cedidas por YPF a la provincia a través de FOMICRUZ, arrojó un resultado que superó las expectativas oficiales.

Oscar Vera, presidente de la empresa estatal santacruceña, dialogó con La Opinión Austral y expresó que la oferta económica presentada por las empresas adjudicatarias ascendió a “más de 1.259 millones de dólares”, un monto que consideró “importantísimo”.

“Un poco sorprendidos, más de 1.200 millones de dólares, la verdad que es importantísimo,” afirmó Vera, destacando que este resultado se da “teniendo en cuenta que YPF no iba a invertir” en las áreas convencionales maduras.

La apertura del sobre B, con las ofertas económicas, se realizó 48 horas después del sobre A, y el resultado dejó al ente provincial “gratamente sorprendidos”.

Oscar Vera con la tapa del diario La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El objetivo principal del proceso licitatorio es “llevar tranquilidad a toda la zona norte de Santa Cruz”.

Reconoció que la salida de YPF “después de más de 80 años generaba intranquilidad en los trabajadores”, por lo que la expectativa es que a partir del primero de diciembre las operadoras continuadoras “se hagan cargo de las áreas y empezar a trabajar de acuerdo al plan de inversiones”. Confirmó que, si bien la comisión evaluadora debe seguir trabajando, existe “certidumbre” de un horizonte productivo de al menos seis años.

El presidente de FOMICRUZ detalló que las inversiones comprometidas significan la llegada de “equipos de pulling, equipos de workover” y que “va a haber perforaciones nuevas”, lo que indudablemente “va a generar trabajo también”.

En la firma de la documentación legal. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Acuerdo YPF – UBA

Además de la nueva etapa productiva, Vera se refirió a la continuidad de la relación con YPF por el pasivo ambiental.

Confirmó que “se va a firmar en Buenos Aires el día viernes” el convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para llevar adelante el relevamiento y el posterior plan de saneamiento de los pasivos ambientales.

Subrayó que se busca firmar “cuanto antes”, lo que da “una certidumbre de acá al futuro de toda la remediación que se va a hacer de esos pasivos que deja YPF y no deja, ¿no? Porque luego se va a hacer cargo YPF de eso”. La firma se realizará el viernes, previsiblemente en el edificio de YPF o en Casa de Santa Cruz.

Respecto al futuro, señaló que YPF “se retira del país de lo que son los activos convencionales maduros” y que “va a seguir trabajando y va a seguir invirtiendo en lo que es no convencional, simplemente Vaca Muerta”.

Sin embargo, en Santa Cruz, “todas nuestras esperanzas” están volcadas en Palermo Aike, donde YPF va a realizar “tres pozos”. Destacó que ya comenzaron los trabajos con “mano de obra santacruceña” y empresas de servicios locales. Vera concluyó que la apuesta de la provincia está en “el futuro [para] desarrollar áreas no convencionales en lo que es gas y lo que es crudo”.