El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, había advertido que se debía observar cómo iban a votar los diputados nacionales por la provincia de Santa Cruz el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que habilita al presidente Javier Milei a tomar una deuda con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Transcurrida la sesión, luego del voto a favor de Milei por parte de los legisladores José Luis Garrido (SER) y Roxana Reyes (UCR), el jefe comunal los criticó duramente en una entrevista con La Opinión Austral, en el marco de la entrega de viviendas, acto realizado en el Teatro Municipal Héctor Marinero. “Ocurrió lo que uno esperaba” comenzó y sostuvo: “Vemos gente que no defiende los intereses que tenemos como ciudadanos; acompañaron sacar del Estado YCRT, no pelearon por nuestros recursos naturales como YPF, acompañaron la ley Bases”, afirmó.

Asimismo, agregó que en un año electoral hay que votar candidatos que “defiendan los intereses de la gente, que no digan una cosa y después hagan otra”. “Los políticos decimos cosas lindas en campaña y cuando llegan los momentos de poder accionar, votan totalmente lo contrario“, enfatizó.

Roxana Reyes y José Luis Garrido votaron a favor del DNU de Milei.

En ese mismo orden, Grasso manifestó que “votaron no sólo un cheque en blanco, que expliquen qué votaron; no sabemos ni cuánto dinero se pide; hay una disciplina y acuerdos espurios, ponen a dirigentes políticos en lugares importantes que realmente no representan a nadie; hay que buscar candidatos como la gente, porque también nosotros nos hemos equivocado”.

Sin embargo, el intendente de Río Gallegos hizo una autocrítica: “Quien te habla puso un candidato de Los Antiguos y otro de Perito Moreno que por un vale de combustible y un contrato se fueron para otro sector político“, expresó en relación a los legisladores Fernando Pérez y Cristian Ojeda que se pasaron al bloque de SER. “Eso marca que hay que buscar gente que defienda los intereses, que esté parada siempre en el mismo lado; que no defienda el interés personal de cada uno”.

Al respecto, también añadió que en Santa Cruz “votaron un sector político que acá dice una cosa y va a Buenos Aires y vota otra cosa”. Y subrayó que “el oficialismo representa los intereses de (Claudio) Vidal, que no son los intereses de la gente”.

Pero las críticas no se detuvieron allí. Grasso recordó cómo la diputada nacional Roxana Reyes (UCR) hace hincapié en la corrupción. “Lo quieren investigar al Presidente y sus allegados y vota en contra; entonces ¿Cómo es el asunto?”, se preguntó. “Si afana, afana, punto” afirmó el intendente pero sostuvo que pareciera que la indignación es según el color político al que se representa.

“Por eso creo que la dirigencia tiene que cambiar, no acomodarse a las circunstancias” e insistió con Reyes y su “coqueteo con La Libertad Avanza a ver si pega en lista y pueda seguir estando (en el Congreso) 4 años más“, por lo que insistió que hay que buscar legisladores que representen los intereses de la gente que “la está pasando mal, ahora vienen nuevamente los aumentos de tarifas, la plata no alcanza, y el endeudamiento va a ser cada vez mayor”.

Grasso: “A pesar que nos sacan viviendas, poniendo cada peso donde corresponda”.

Más adelante, Grasso enfocó las críticas en la provincia. “El gobernador nos recordó 250 millones de pesos de la coparticipación, el error garrafal de no atendernos, al decir que se vaya YPF perjudicó nuestras regalías, al no tener una buena recaudación de la ASIP se redujo la coparticipación” y cuestionó: “La mala administración perjudica; manotean de los municipios para poder ver qué hace, pero la verdad que la provincia está cada vez peor, la gente la está pasando cada vez más mal, y nosotros seguimos nuestro camino, con los pocos recursos por lo que nos sacan, mostrar que se pueden hacer igual las cosas“. Y preguntó: “¿Qué pasó con la plata de la gente de nuestra ciudad que no se distribuye en ningún lado? Porque en los hospitales no hay insumos, la paritaria docente sigue siendo la misma y los trabajadores siguen esperando por una mejor oportunidad”.

Entre otras cosas, Grasso afirmó que continuarán entregando viviendas “a pesar que nos sacan viviendas, poniendo cada peso donde corresponda”. “Vamos a seguir trabajando“, mencionó.