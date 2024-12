Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En diálogo con Radio LU12 AM680, Pablo Monte repasó su extensa carrera y la emoción de haber logrado su tercer campeonato en el Turismo Pista Santacruceño (TPS). A sus 56 años, Monte se ha convertido en un referente del automovilismo local, con una trayectoria de 141 carreras, 38 podios y 11 victorias. El esperado título, que tardó 31 años en llegar desde su primer campeonato en 1993, coronó una temporada difícil pero gratificante. “Nunca le pusimos tantas ganas como a este año al automovilismo“, afirmó el piloto, quien destacó la importancia de la dedicación y el esfuerzo constante, a pesar de las dificultades que presenta este deporte.

El piloto recordó sus inicios en 1988, cuando debutó con un Fiat 125, un auto con el que comenzó a competir y que marcó su primer paso hacia la historia del automovilismo regional. A lo largo de su carrera, Monte ha sido testigo de la evolución de la categoría, señalando que hoy en día el TPS es “más competitivo que nunca“, con una diferencia de tiempos cada vez menor entre los pilotos, lo que demuestra el nivel de exigencia en la categoría.

Monte, quien también ha incursionado en otras categorías como el Turismo Nacional Clase 2, destacó lo costoso que es armar y mantener un auto competitivo. “Armando un auto de cero es una locura, pero el auto que tengo ahora no se rompe, solo hay que hacerle mantenimiento”, comentó. A pesar de los altos costos, Monte asegura que su pasión por las carreras sigue intacta, y mientras pueda, continuará luchando por los primeros puestos en el TPS.

Respecto a la competencia con los pilotos más jóvenes, Monte no se muestra preocupado, sino motivado. “Parece que les molesta que les gane un viejito“, bromeó, pero dejó claro que la experiencia y el conocimiento del circuito le siguen dando ventajas. “El circuito lo conozco de memoria, es sencillo y no es desgastante. Mientras no me canse, seguiré corriendo“, dijo con firmeza.

Además, expresó su preocupación por la falta de apoyo a la categoría. Según Monte, el TPS podría beneficiarse de un mayor incentivo para los pilotos, ya que muchos autos se quedan sin correr por razones económicas o logísticas. “Hace falta un presidente que incentive a los pilotos a armar sus autos y mantener la categoría activa“, señaló.

A pesar de los desafíos, Pablo Monte está decidido a seguir compitiendo y manteniendo vivo el automovilismo santacruceño. “Voy a estar peleando el campeonato con los jovenes”, afirmó, dejando claro que su ambición y pasión por las carreras siguen siendo más fuertes que nunca. Mientras tanto, el campeón de 2024 sigue siendo un ejemplo de perseverancia, dedicación y amor por el automovilismo, dejando un legado imborrable para las futuras generaciones de pilotos en Santa Cruz.

Con tres campeonatos y un historial impresionante, el piloto sigue siendo una de las figuras más importantes del automovilismo local, y su historia continúa inspirando a jóvenes pilotos.