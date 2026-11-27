Felipe Fort sorprendió tras compartir imágenes que permiten observar su evolución física durante los últimos siete meses; el joven influencer modificó sus hábitos, incorporó una nueva rutina de entrenamiento y realizó cambios en su alimentación con el objetivo de tonificar su cuerpo.

A través de Instagram, Felipe publicó dos fotografías tomadas frente al espejo, separadas por siete meses de diferencia; en ambas, posó mostrando sus abdominales, aunque, la comparación, dejó en evidencia el aumento de su musculatura.

Tiempo atrás, el hijo de Ricardo Fort había contado que decidió darle un giro a su estilo de vida y adoptar hábitos más saludables; entre sus principales cambios, estuvo dejar de lado la comida chatarra y priorizar la tonificación muscular; incluso, llegó a resistirse a consumir los chocolates que produce la fábrica de su familia.

Su estado físico, también, ocupa un lugar importante en su presente laboral, ya que se desempeña como modelo; en los últimos tiempos, participó de una producción para Prada Beauty y, además, formó parte de los desfiles de BAFWEEK.

Semanas atrás, el joven había sido noticia por un accidente de tránsito que sufrió mientras viajaba con un grupo de amigos rumbo a una quinta.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en “Bondi Live”; según explicó, el episodio tuvo lugar sobre la Ruta 5, entre las localidades de 9 de Julio y Carlos Casares; al describir la gravedad de lo ocurrido, el periodista sostuvo que “se accidentaron y no se mataron de pedo”.

El siniestro se produjo cuando intentaron adelantar a un camión y advirtieron que, otro vehículo, circulaba en sentido contrario; ante esa situación, quien conducía tuvo que realizar una maniobra brusca para evitar el choque y la camioneta terminó sobre la banquina.

En el vehículo viajaban cuatro personas: Felipe, su novia y dos amigos; el grupo se dirigía a una quinta que tienen en Casares y, según trascendió, “se llevaron un susto terrible”.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones; ka noticia fue confirmada por el abogado de la familia, César Carozza, quien llevó tranquilidad sobre el estado de todos: “están todos bien” y “me dijo que estaban bien, que no se hicieron nada, no tuvieron ni un rasguño”.

Leé más notas de La Opinión Austral