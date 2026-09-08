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El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la creación de tres Comandos Unificados Federales para coordinar el operativo de seguridad previsto durante la visita del Papa León XIV a la Argentina. Los dispositivos tendrán presencia en la Ciudad de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Luján y Claypole y la provincia de Córdoba.

La medida fue oficializada este martes mediante tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, en el marco de la organización del viaje apostólico que el pontífice realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los equipos de seguridad deberán coordinar sus acciones con la Guardia Suiza, encargada de la custodia inmediata del Papa, con el objetivo de establecer los procedimientos que se implementarán durante las distintas actividades previstas.

Tres comandos para el operativo

Las resoluciones convocan al Comando Unificado Federal, creado mediante la Resolución N° 403 del 21 de mayo de 2024, para planificar y ejecutar los despliegues especiales entre las distintas fuerzas de seguridad.

A partir de esta convocatoria se conformaron tres estructuras específicas:

Comando Unificado Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comando Unificado Federal Buenos Aires-Luján-Claypole.

Comando Unificado Federal Córdoba.

Cada dispositivo tendrá como finalidad preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad durante las actividades que León XIV desarrolle en esos territorios.

Qué tareas tendrán las fuerzas

Entre las principales funciones estará la protección del Papa, las delegaciones oficiales, autoridades nacionales y extranjeras y las personas que participen de las actividades.

Además, los comandos deberán prevenir delitos de competencia federal y cualquier situación que pueda afectar la seguridad interior.

El operativo también contempla la protección de objetivos federales, sedes diplomáticas, aeropuertos, terminales de transporte y corredores viales, además de otros puntos considerados estratégicos. También se incluirán los establecimientos penitenciarios ubicados dentro del itinerario.

Otro de los puntos centrales será la planificación de los despliegues en los lugares de celebración, recorridos, accesos y zonas de concentración, con especial atención al riesgo generado por las aglomeraciones masivas en actividades abiertas al público.

Coordinación entre organismos

Las estructuras tendrán que establecer mecanismos de enlace, alerta temprana e intercambio de información para responder ante posibles incidentes o contingencias.

También deberán trabajar junto con las autoridades provinciales y municipales, dentro de las competencias establecidas por la legislación vigente.

La conformación de los comandos apunta así a centralizar la planificación y coordinación de las distintas fuerzas nacionales que participarán del operativo durante la presencia del pontífice en el país.

Qué fuerzas participarán

Los comandos estarán integrados por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

También participarán efectivos y representantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

A ese esquema se sumarán los demás organismos del Estado Nacional que sean convocados de acuerdo con las funciones que tengan asignadas.