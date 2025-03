Para Victoria Villarruel no hubo un ataque al gobierno: “Es el ejercicio de la democracia y me solidarizo con los heridos” Tras la represión en el Congreso, la Vicepresidenta se distanció del planteo de la Casa Rosada, desde donde aseguraron que este miércoles 12 hubo “una especie de golpe de Estado”. Una fuente del entorno presidencial reaccionó a lo dicho por la presidenta del Senado ante la consulta de cronica.com.ar: “lo que diga, no importa”.

Por Florencia Golender | 13 de marzo 2025 · 18:22 hs.