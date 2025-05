Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

El amor volverá a tu vida. La dicha iluminará tu camino y te hará resplandecer ante los ojos de todos, disfruta tu buen momento. Una mezcla de temor y falta de reacción rápida serían causa de posible fracaso, eso no debe ocurrir.

Tauro

Son parte de cada proceso y serán parte de tu máxima dicha cuando la respuesta positiva llegue. Tienes la sensación de no estar bien valorado en el trabajo. Necesitas un cambio que ha de comenzar por ti mismo, una actitud positiva y pro activa ayudaría enormemente.

Géminis

No puedes hacerlo todo por tu cuenta, trabaja en equipo y veras que buenos resultados te da. Sé simple y abierto, para que el amor vuelva a reinar en tu vida

Cáncer

Conseguirás afianzar tu posición financiera, éxito en todo aquello que tenga que ver con dinero. Ten mucho cuidado con tu salud dental.

Leo

Desunión en el trabajo. Evita conflictos, pues llegado el momento, necesitarás de esas personas con quienes no te llevas bien hoy.

Virgo

Lograrás crecer financieramente. Nadie tiene por qué pagar las culpas de quienes te hicieron daño.

Libra

En el amor, no cometas el error de divulgar algo que solamente a tu pareja y a ti concierne. Cualquier indiscreción no hará más que dañar tu relación sentimental. Constrúyete una imagen de éxito en el trabajo.

Escorpio

No hay tiempo que perder, ciertas soluciones tienen que ser aplicadas cuanto antes en las finanzas. Otros ya están realizando lo que tú ni siquiera planificas, no te quejes luego.

Sagitario

Debes ser más indulgente con tu pareja, las constantes críticas no llevan a ningún lado. No reclames ni exijas al punto de que tu relación amorosa se llene de saturación y fastidio.

Capricornio

Levántate y sigue andando, ten presente que pueden venir más momentos como este, pero el instante anhelado llegará. En el trabajo, ten en cuenta el sentir de los demás.

Acuario

En el ámbito financiero se requieren profundos cambios. Ajustes administrativos son necesarios, sólo así lograrás la eficiencia plena. Importantes decisiones no podrán esperar al devenir de otros acontecimientos, es ahora o nunca.

Piscis

La experiencia te servirá para avanzar con cautela y sabiduría en el trabajo. A fin de no fracasar, sigue los criterios que ya triunfaron en el pasado, no porque no puedas innovar, sino porque irás sobre seguro.

Leer más…