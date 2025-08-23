Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio del paro de controladores aéreos en Argentina, Aerolíneas Argentinas denunció que el gremio ATEPSA frenó la salida de nueve vuelos que estaban programados fuera de la ventana horaria establecida para la medida de fuerza. Entre los vuelos bloqueados se encontraban dos internacionales, con todos sus pasajeros embarcados o en traslado hacia el avión con su equipaje despachado.

La denuncia fue presentada ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde la compañía estatal remarcaron que “estos inconvenientes son ajenos a la empresa” y reafirmaron su compromiso con brindar un servicio “seguro, puntual, confiable y de calidad”.

Cifras del paro: miles de pasajeros afectados

La jornada del viernes dejó un saldo de 44 vuelos cancelados, 59 demorados y más de 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales afectados.

Entre las 13:00 y las 16:00 se cancelaron 28 vuelos y se demoraron 43, afectando a 7.600 personas.

Entre las 19:00 y las 22:00 se cancelaron 16 vuelos y se demoraron 16, con un total de 2.950 pasajeros perjudicados.

En total, el paro impactó en cerca de 100 operaciones aéreas y más de 12 mil pasajeros, incluyendo a los de vuelos internacionales que quedaron varados pese a no estar alcanzados por la medida gremial.

Cómo afecta el paro de controladores a los vuelos en Río Gallegos

Según un relevamiento realizado por La Opinión Austral el paro de controladores aéreos no afectará los próximos vuelos de Río Gallegos a Buenos Aires y viceversa.

El vuelo de la madrugada del 23 de agosto despegó desde la capital de Santa Cruz a las 2:22 AM y arribó a Aeroparque pasadas las 5 AM. El próximo vuelo de las 2 AM del domingo 24 de agosto está anunciado en horario programado, al igual que los próximos vuelos de Aeroparque hacia Río Gallegos, de este sábado y domingo a las 22 horas y los dos siguientes del lunes y viceversa.

El conflicto gremial: salarios y acusaciones cruzadas

El paro de ATEPSA se da en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno. La Secretaría de Trabajo había dictado conciliación obligatoria durante las vacaciones de invierno, pero las negociaciones no prosperaron.

El gremio reclama una mejora salarial “decente”, mientras que desde EANA aseguran que ofrecieron la misma pauta que al resto de los organismos estatales: un 15% de actualización, rechazada por la conducción sindical.

La empresa estatal acusó a la conducción de ATEPSA, encabezada por Paola Barritta, de tener una “estrategia de conflicto permanente” con fines políticos, y denunció que el paro busca “generar daño” a la actividad aérea más que mejorar las condiciones laborales.

Otras aerolíneas también se vieron afectadas

El impacto de la medida de fuerza se extendió a todas las compañías que operan en Argentina:

LATAM advirtió sobre posibles demoras y reprogramaciones para los días 22 y 24 de agosto, habilitando cambios de fecha sin costo adicional.

advirtió sobre posibles demoras y reprogramaciones para los días 22 y 24 de agosto, habilitando cambios de fecha sin costo adicional. JetSMART ofreció a sus pasajeros la posibilidad de reprogramar vuelos hasta el 14 de septiembre, también sin costo, y aseguró estar en coordinación con autoridades aeroportuarias.

ofreció a sus pasajeros la posibilidad de reprogramar vuelos hasta el 14 de septiembre, también sin costo, y aseguró estar en coordinación con autoridades aeroportuarias. Flybondi confirmó la cancelación de 10 vuelos, la reprogramación de más de 35 y 7.000 pasajeros afectados.

Medidas de la ANAC para garantizar vuelos esenciales

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llevó adelante un operativo de fiscalización en todos los aeropuertos del país, para asegurar que se cumpliera con la prestación mínima de servicios.

Según la normativa sectorial, durante medidas de fuerza debe garantizarse al menos el 45% de los despegues programados por hora. Además, las operaciones de emergencia, vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales o de búsqueda y rescate quedaron excluidos del paro.

La autoridad aeronáutica desplegó controles en torres de control, centros de control de área y servicios técnicos de radares, con el objetivo de mantener la seguridad y continuidad operativa.

Nuevas fechas de medidas de fuerza

El gremio de controladores aéreos ya confirmó que el plan de lucha continuará en los próximos días:

Domingo 24 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

de 13 a 16 y de 19 a 22. Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.

de 7 a 10 y de 14 a 17. Jueves 28 de agosto: de 13 a 16.

de 13 a 16. Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

Las reprogramaciones y cancelaciones seguirán afectando a miles de pasajeros en todo el país, mientras el conflicto salarial entre ATEPSA, EANA y el Gobierno continúa sin resolución.