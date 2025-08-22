Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El duelo entre Independiente y Platense, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, que estaba programado para este domingo a las 20:30 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, fue oficialmente suspendido por decisión de APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte).

La determinación surgió tras los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en ese mismo estadio, cuando se produjo un enfrentamiento entre hinchas de Independiente y de la Universidad de Chile durante el partido por la Copa Sudamericana. La situación, considerada una de las más críticas en la historia reciente del club, pudo haber derivado en una tragedia.

En un primer momento, el Juzgado de Garantías Nº3 había dispuesto que el encuentro se jugara sin público o, como alternativa, con parcialidad local en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América. No obstante, después de evaluar criterios de seguridad, se optó por aplazar la fecha.

El club y las autoridades locales informarán en los próximos días sobre la nueva programación y las condiciones en las que se desarrollará el partido. Por ahora, la prioridad sigue siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer la seguridad en el estadio.

Para acatar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del “Rojo” como medida cautelar, y considerando que los lamentables hechos todavía son muy recientes, la Liga Profesional indicó que la fecha del encuentro debía modificarse.

La noticia se confirmó a través de las redes sociales de la organización, con un breve comunicado que indica que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga”. De todas formas, el cotejo podría disputarse dentro de dos semanas.

Aunque no se trata de información oficial y aún no se definió con precisión, se evalúa aprovechar la próxima doble fecha FIFA, comprendida entre el jueves 4 de septiembre y el martes 9, para que ambos equipos cumplan con la jornada pendiente.

