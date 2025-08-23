Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El paro de controladores aéreos en Argentina continúa generando complicaciones en distintos aeropuertos del país, con cancelaciones y demoras que afectan a miles de pasajeros. Sin embargo, en el caso de Río Gallegos, los vuelos programados hacia y desde Buenos Aires se mantienen en los horarios anunciados.

De acuerdo con la información recabada por La Opinión Austral, el vuelo de la madrugada del 23 de agosto despegó a las 2:22 AM desde la capital santacruceña y arribó a Aeroparque pasadas las 5 AM sin inconvenientes.

Programación confirmada para los próximos días

El próximo vuelo desde Río Gallegos está previsto para el domingo 24 de agosto a las 2 AM y, según confirmaron desde el sector aéreo, se encuentra anunciado en horario programado.

Lo mismo ocurre con los vuelos que despegan desde Aeroparque hacia la capital de Santa Cruz:

Sábado 23 de agosto: programado a las 22 horas.

programado a las 22 horas. Domingo 24 de agosto: programado a las 22 horas.

programado a las 22 horas. Lunes 25 de agosto: dos vuelos programados, también confirmados.

En todos los casos, las operaciones están previstas sin alteraciones, lo que brinda mayor tranquilidad a los pasajeros que deban viajar durante el fin de semana y los primeros días de la semana entrante.

El paro a nivel nacional: más de 12 mil pasajeros afectados

Mientras tanto, en el resto del país la situación es muy distinta. Según los reportes oficiales, la medida de fuerza de ATEPSA afectó a más de 12.000 pasajeros en cerca de 100 vuelos, entre cancelados y demorados.

Solo el viernes se registraron:

44 vuelos cancelados.

59 vuelos demorados.

Más de 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales perjudicados.

Aerolíneas Argentinas denunció además que el gremio frenó la salida de nueve vuelos que estaban programados fuera del horario de paro, incluidos dos internacionales, lo que generó mayor malestar entre los pasajeros.

Próximas fechas de paro de controladores

El plan de lucha de ATEPSA seguirá afectando aeropuertos de todo el país durante los próximos días:

Domingo 24 de agosto: retenciones de 13 a 16 y de 19 a 22.

retenciones de 13 a 16 y de 19 a 22. Martes 26 de agosto: paros de 7 a 10 y de 14 a 17.

paros de 7 a 10 y de 14 a 17. Jueves 28 de agosto: suspensión de vuelos entre 13 y 16.

suspensión de vuelos entre 13 y 16. Sábado 30 de agosto: interrupciones de 13 a 16 y de 19 a 22.

Cabe aclarar que los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales o de emergencia quedan exceptuados de la medida gremial.

Tranquilidad para los pasajeros en Río Gallegos

A pesar del impacto nacional, los vuelos que conectan Río Gallegos con Buenos Aires mantienen su programación, lo que constituye un alivio para los viajeros de la región.

Desde Aerolíneas Argentinas y las autoridades aeroportuarias locales se recomienda a los pasajeros consultar periódicamente el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales, ante la posibilidad de modificaciones de último momento vinculadas a la continuidad del conflicto gremial.

