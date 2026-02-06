Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó la realización de un paro en aeropuertos que se extenderá en todo el territorio nacional desde las 00:00 del lunes 9 de febrero. La medida gremial anticipa una paralización operativa que impactará directamente en los servicios de control, fiscalización y administración del sistema aeronáutico.

La decisión fue ratificada tras una asamblea realizada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde los trabajadores resolvieron avanzar con el plan de lucha ante la falta de respuestas oficiales. El conflicto se produce en un contexto de fuerte tensión en el sector aerocomercial y genera preocupación en pasajeros y compañías aéreas por el posible alcance de las interrupciones en los vuelos.

Parálisis operativa en el sistema aeroportuario nacional

El paro convocado por ATE-ANAC afectará las tareas que garantizan el funcionamiento operativo de las terminales aéreas administradas por Aeropuertos Argentina y el Estado nacional. El cese de actividades involucra funciones claves para el desarrollo de los vuelos, lo que podría derivar en demoras, cancelaciones o reprogramaciones de servicios tanto domésticos como internacionales.

La medida fue ratificada luego de que el sindicato denunciara la ausencia de instancias formales de negociación con el Ejecutivo Nacional. Según expresaron desde la conducción gremial, la falta de convocatorias al diálogo agotó las posibilidades de resolución administrativa del conflicto y llevó a la organización sindical a intensificar las acciones.

“La medida de fuerza se llevará adelante a partir de las 00.00 horas del día 9 de febrero hasta las 23.59 del mismo día. Durante dicha franja horaria solo se garantizará la atención de vuelos en desarrollo, vuelos sanitarios, vuelos oficiales y aeronaves que requieran procedimientos con visibilidad reducida que arriben al aeródromos o aeropuertos. Solicitamos se realicen las presentaciones y comunicaciones que correspondan, a fin de minimizar el impacto en los usuarios del sector aéreo y planteamos la necesidad de la participación de la oficina de Empleo y la Secretaría de Transporte en cualquier ámbito que se convoque”, comunicó ATE a la Secretaría de Trabajo, dependiente de Capital Humano.

Marcelo Belelli, secretario general de ATE-ANAC, aseguró que no hubo contacto con las autoridades para destrabar la situación. “No hemos tenido ningún tipo de convocatoria de las autoridades a ningún tipo de diálogo”, afirmó. En esa línea, confirmó que “se mantiene el paro dispuesto para el lunes próximo desde la 0 hora”, al tiempo que indicó que se notificó a aerolíneas y a la comunidad para permitir la reprogramación de vuelos afectados.

Reclamos salariales y denuncia de recortes compulsivos

El eje principal del conflicto radica en la denuncia de recortes salariales que, según el sindicato, fueron aplicados de forma unilateral sobre haberes ya liquidados. Desde ATE-ANAC sostienen que la medida representa una vulneración de acuerdos paritarios vigentes y exigen la restitución de los montos descontados.

El gremio también cuestionó la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizan por el estancamiento de las negociaciones. Desde el sindicato calificaron la posición oficial como de “intransigencia extrema”, lo que habría impedido avances en la resolución del conflicto.

Entre los principales reclamos planteados por los trabajadores se destacan la recomposición urgente de la escala salarial frente a la inflación acumulada, la anulación de los descuentos aplicados sobre los ingresos del personal y piden garantías sobre las condiciones de seguridad operativa en los aeropuertos.

Antecedentes de conflictos en la aviación civil

La medida anunciada para el lunes se inscribe dentro de un escenario de tensiones recurrentes en el sector aerocomercial argentino. Durante los últimos años, la actividad aérea registró múltiples episodios de conflictividad sindical que impactaron en la normal prestación del servicio.

En 2024, el sector atravesó diversos paros parciales y asambleas que derivaron en la declaración de la esencialidad del servicio aerocomercial por parte del Gobierno nacional. Esa decisión aún genera debate judicial en torno a los alcances del derecho a huelga.

En 2025, la crisis en la empresa Intercargo marcó otro punto crítico. Los paros sorpresivos en el servicio de rampa y manipulación de equipajes generaron demoras generalizadas y motivaron una reestructuración en los servicios de tierra. Ese proceso incrementó las fricciones entre sindicatos estatales y autoridades del área de transporte.

Además, la incertidumbre en torno al futuro de Aerolíneas Argentinas continúa siendo un factor de tensión dentro del ecosistema aeronáutico. Diversos gremios han manifestado su preocupación por la estabilidad laboral en el sector, lo que contribuye a la escalada de conflictos gremiales.

Impacto en vuelos y recomendaciones para pasajeros

Se prevé que el impacto más significativo del paro se registre durante las primeras horas del lunes, momento de alta concentración de operaciones aéreas. La interrupción de servicios estratégicos podría provocar congestión en terminales, demoras en embarques y cancelaciones de vuelos programados.

Ante este escenario, el sindicato instó a las compañías aéreas a avanzar con la reprogramación preventiva de servicios para minimizar inconvenientes a los pasajeros y evitar la saturación de las salas de embarque.

Hasta el momento, no se confirmó una convocatoria de la Secretaría de Trabajo para dictar conciliación obligatoria, herramienta que podría suspender temporalmente la medida gremial. La ausencia de esa instancia mantiene el nivel de incertidumbre respecto a la operatividad aérea en el inicio de la próxima semana.

Mientras tanto, pasajeros y empresas permanecen atentos a la evolución del conflicto, que podría redefinir el funcionamiento del transporte aerocomercial en plena temporada alta de viajes.