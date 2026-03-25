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El Congreso Iberoamericano de Gas Licuado de Petróleo (GLP) comenzó en la Ciudad de Buenos Aires con la participación de representantes de más de 20 países. El evento, que se desarrolla hasta el 26 de marzo en el hotel Hilton, reúne a cerca de 2.000 asistentes del sector energético.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar con la periodista Sabrina Pont y las imágenes de Camila Ferrer Pose, quienes siguen las exposiciones, paneles y entrevistas con los principales referentes.

Paula Pellegrini, directora de GLP de la Secretaría de Energía, fue clara en su exposición ante el auditorio: el objetivo es pasar de un modelo altamente regulado a uno moderno y libre. “No es solo un repaso normativo, es el recorrido que estamos haciendo como sector”, definió.

Argentina presenta una paradoja energética. Con 2,7 millones de kilómetros cuadrados, el país tiene una cobertura de gas natural desigual. Esto genera una dependencia crítica: según el censo 2022, más del 40% de los hogares usan GLP para cocinar, y en ciertas provincias esa cifra escala al 70%. Aquí, el gas licuado no es un insumo más; es el complemento indispensable del sistema energético.

FOTO: CAMILA FERRER POSE/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Vaca Muerta y el nuevo saldo exportador

El crecimiento del sector está atado al desarrollo de Vaca Muerta. El 70% de la producción de GLP proviene de plantas de procesamiento de gas natural. En 2025, la producción alcanzó las 3 millones de toneladas, generando un saldo exportador que hoy mira nuevos horizontes.

“En 2025 tuvimos el pico más alto de producción con 1,4 millones de toneladas de butano y propano, y para 2026 prevemos llegar a las 3,4 millones”, detalló Pellegrini. Históricamente, las exportaciones se concentraban en la región (Brasil con el 60%, Chile y Uruguay), pero el conflicto en Medio Oriente abrió las puertas de Asia. India emerge ahora como el destino estratégico que posiciona a Argentina como un jugador global.

El desafío logístico: 1.800 kilómetros por tonelada

El GLP es, ante todo, un sistema logístico de camiones y plantas físicas. Pellegrini expuso un dato revelador: el gas recorre un promedio de 700 km por tonelada, pero en provincias del norte esa cifra salta a los 1.800 km. “Esto impacta directamente en los costos y la competitividad“, explicó.

El mercado fraccionador, aunque estable en ventas (1,2 millones de toneladas anuales), enfrenta el conflicto del “uso indebido de envases“. Con 20 millones de garrafas en la calle y tres empresas acaparando el 60% del mercado, el Gobierno busca ordenar este activo para garantizar la seguridad y la competencia leal. En este sentido, se reemplazaron los viejos cupos estatales por el “Volumen Máximo Permitido”, permitiendo que cada empresa crezca según su capacidad real.

GLP Automotor

La gran oportunidad de cara al futuro es el GLP Automotor (GLPA). Actualmente, hay 29 millones de vehículos en el mundo usando esta tecnología probada. El Gobierno argentino mira con atención el caso de Perú, que desarrolló un mercado de 600.000 vehículos convertidos sin necesidad de subsidios.

“Estamos trabajando en un marco normativo y proyectos de estabilidad fiscal. Sin previsibilidad no hay inversión“, sentenció la funcionaria. El GLPA se presenta como un combustible 40% más barato que la nafta, más limpio que el gasoil y de rápida implementación para el transporte nacional.

Foto: José Silva/La Opinión Austral.

El nuevo Programa Hogar

La desregulación de 2024 marcó el fin de los precios máximos que, según Energía, estaban totalmente desalineados con los costos y generaban una pérdida de seguridad económica. “La liberación no trajo un salto descontrolado, sino una normalización de precios atrasados“, aseguró Pellegrini.

Para los 4 millones de beneficiarios del Programa Hogar, el cambio será operativo. Se mantendrá la asistencia de dos garrafas por mes para hogares sin red, pero el subsidio ya no será un pago fijo de Anses. El nuevo esquema consiste en un reintegro inmediato al momento de la compra mediante billeteras virtuales.

Este modelo, respaldado por organismos como el Banco Mundial, busca que la política social sea focalizada y no generalizada. “La competencia mejora la eficiencia y la asignación de recursos”, concluyó Pellegrini, cerrando una jornada donde quedó claro que la seguridad y la inversión privada son los nuevos ejes del sector energético argentino.