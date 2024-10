Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de la renuncia del legislador provincial Pedro Valenzuela, del bloque “Por Santa Cruz”, hubo distintas especulaciones sobre quien ocuparía su banca en la Cámara de Diputados. Finalmente, será Pedro Luxen, ministro de Gobierno de Santa Cruz, quien pase del Ejecutivo al Legislativo provincial.

Según pudo confirmar La Opinión Austral, Luxen jurará como legislador santacruceño la próxima semana en una sesión especial.

Tal como anticipó este medio en la sección El Ombligo de LOA, Nicolás Brizuela era quien seguía en la lista tras Valenzuela, pero finalmente será Luxen quién quedará en su lugar. Brizuela, quien ya es funcionario en esa cartera.

Por su parte, Brizuela, quien ya es funcionario en la cartera de Gobierno, será el sucesor de Luxen al frente del Ministerio. Según pudo saber La Opinión Austral, Brizuela asumirá su cargo en Casa de Gobierno, luego de consumada la ceremonia en la Legislatura.

“Si el Gobernador de la provincia, como en muchas oportunidades me ha solicitado y me ha requerido que tome o no un puesto dentro del gobierno, siempre estuve y seguiré estando a disposición de lo que el disponga”, había declarado Luxen en Radio Energía semanas atrás.

“Yo soy orgánico, donde me necesiten y pueda ser útil así va a ser“, remarcó en aquella entrevista.

