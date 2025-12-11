Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado 13 de diciembre, a partir de las 21:00 (hora de Argentina) en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para disputar la final del Torneo Clausura 2025, un duelo que definirá al campeón y otorgará un cupo para la Copa Libertadores 2026. La Academia y el Pincha llegan en un gran momento, ambos tras ganar sus respectivos clásicos, y se preparan para un choque decisivo que promete ser uno de los partidos del año.

El camino de Racing hacia la final del Clausura

Racing llega a la definición en un excelente momento futbolístico. El equipo de Gustavo Costas cerró la fase regular con una racha positiva: ganó cuatro de los últimos cinco partidos y terminó tercero en la Zona A con 25 puntos.

En los playoffs, protagonizó grandes actuaciones:

Octavos de final: le ganó 3-2 a River en un partido electrizante.

le ganó 3-2 a River en un partido electrizante. Cuartos de final: avanzó tras vencer a Tigre por penales.

avanzó tras vencer a Tigre por penales. Semifinal: superó 1-0 a Boca en la Bombonera con gol de Maravilla Martínez.

Con ese envión anímico, la Academia llega motivada y a un solo partido de sumar un nuevo título a sus vitrinas.

El camino de Estudiantes a la final del Torneo Clausura

Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez, terminó octavo en la Zona A con 21 puntos, pero levantó su nivel en los cruces eliminatorios.

Su recorrido hasta la final:

Octavos de final: victoria 1-0 ante Rosario Central en Arroyito, en medio del polémico “pasillogate”.

victoria 1-0 ante Rosario Central en Arroyito, en medio del polémico “pasillogate”. Cuartos de final: triunfo por la mínima contra Central Córdoba en Santiago del Estero.

triunfo por la mínima contra Central Córdoba en Santiago del Estero. Semifinal: otro 1-0, esta vez ante Gimnasia, en una nueva edición del clásico platense.

Con tres triunfos consecutivos sin recibir goles, el Pincha llega sólido y con la chance de dar la vuelta olímpica una vez más.

Árbitros confirmados para Racing vs. Estudiantes

La AFA designó la siguiente terna arbitral para la final del Clausura:

Árbitro: Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez Asistente 1: Gabriel Chade

Gabriel Chade Asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Maximiliano Del Yesso Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Pablo Dóvalo Quinto árbitro: Mariana Dure

Mariana Dure VAR: Héctor Paletta

Héctor Paletta AVAR: Hernán Mastrángelo

El premio extra para el campeón del Torneo Clausura

El ganador de Racing vs. Estudiantes no solo se quedará con el Clausura y con el boleto a la Copa Libertadores 2026. También obtendrá el derecho a disputar el Trofeo de Campeones frente al campeón del Apertura, Platense. Ese partido se jugará el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, con horario a confirmar por la AFA.

Seguí la final de Racing vs. Estudiantes por LU12 AM680

No te pierdas esta emocionante final. Seguí toda la acción en vivo por LU12 AM680 LU12 AM 680, FM Láser 92.9, FM Las Heras 92.1, con transmisión de D-Sports Radio

Dónde ver Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura

La final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes se jugará el sábado 13 de diciembre, a partir de las 21:00 (hora de Argentina), en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

El encuentro se podrá ver en vivo por ESPN Premium y TNT Sports.

