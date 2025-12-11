Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Rosalía desató una verdadera euforia entre sus seguidores argentinos; lo que empezó como dos fechas pautadas para agosto de 2026, terminó convirtiéndose en una seguidilla histórica de presentaciones en el Movistar Arena; la preventa y la venta general agotaron localidades, impulsando, primero, la incorporación de una tercera fecha y, finalmente, la confirmación de un cuarto show el 6 de agosto.

El furor acompaña el desembarco del “LUX Tour 2026”, la gira con la que la cantante presenta su nuevo trabajo, un proyecto señalado como uno de los más ambiciosos de su carrera; con decenas de conciertos programados alrededor del mundo, el impacto en Argentina fue inmediato: filas virtuales interminables, colapso de sistemas y miles de fans intentando asegurar su entrada.

La serie de recitales coloca a Rosalía entre los nombres internacionales con mayor capacidad de convocatoria en Buenos Aires; El Movistar Arena, volverá a ser el epicentro del encuentro entre la artista y su numeroso público; con cuatro noches confirmadas para agosto de 2026, la expectativa, es enorme.

