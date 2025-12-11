Por primera vez, desde que hicieron pública su relación en febrero de 2024, la pareja de Pedro Rosemblat y Lali Espósito se encontró en el centro de la polémica tras los rumores que apuntaban a una posible separación; en las últimas semanas, diversas versiones sugerían que, el streamer y la cantante, estarían atravesando un momento de crisis, sospechas que se vieron reforzadas por algunos datos incorrectos, como la supuesta notoria ausencia de Pedro en el lanzamiento oficial del documental de Netflix, “Lali: la que le gana al tiempo”.

Frente a estas especulaciones crecientes, Lali optó por el silencio, evitando preguntas incómodas y, sus redes, no ofrecieron pistas que lograran frenar el rumor de ruptura que se propagaba con rapidez; sin embargo, Rosemblat decidió intervenir y desactivar las versiones de una manera particular; aunque el conductor de “Gelatina” suele ser reservado con su vida íntima, reconoció que tuvo que adaptarse a la exposición que conlleva su relación y decidió aclarar la situación de forma pública.

Desde sus historias de Instagram, Pedro, rompió el silencio: “Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas…”; tras estos dichos, durante unos segundos de pausa dramática, esta frase pareció confirmar la noticia que muchos ya daban por un hecho.

Tras esto, el influencer dejó, inmediatamente en claro, que se trataba de una broma; al ampliar el plano de la cámara, mostró a Lali sentada a su lado, tomando mate con total tranquilidad, y, remató entre risas: “Esta pareja está muerta… Muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors”.

La cantante no pudo contener una carcajada, sellando, con su reacción, la desmentida oficial de los rumores y confirmando que la relación continúa firme y con buen humor.

El video no solo sirvió para callar las especulaciones sobre la ruptura, sino que, también, demostró que la pareja continúa apoyándose en sus respectivos proyectos; Lali aprovechó la ocasión para sumarse, activamente, a la promoción del festival que Pedro está organizando con su equipo de streaming.

