Pelota Libre, Roja Directa o Al Ángulo TV: dónde ver la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de la F1 Con los McLaren saliendo desde la primera fila y Franco Colapinto desde la posición 16, la batalla en el circuito de Zandvoort promete ser emocionante. Cómo quedó la parrilla, horario, dónde ver y todo lo que tenés que saber.

El Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 se corre este domingo en el histórico circuito de Zandvoort con un atractivo duelo en la primera fila de la parrilla. El australiano Oscar Piastri, actual líder del campeonato, saldrá desde la pole position tras marcar un tiempo récord de 1:08.662 en la Q3, seguido de su compañero de McLaren, Lando Norris.

En la decisiva tanda de los 10 primeros, Piastri tomó el mando en la primera de las dos pasadas, superando a Norris por tan solo 0,012 segundos con su vuelta de 1m08.662s, gracias a un primer y tercer sector ligeramente más rápidos.

Ninguno de los dos pilotos logró mejorar en la segunda pasada, y Piastri mantuvo el primer puesto. De esta forma, el australiano también superó a su compañero de equipo con cinco poles para la temporada 2025, frente a las cuatro de Norris, que se encuentra a nueve puntos del liderato en el campeonato de pilotos.

Subrayando el impresionante dominio de McLaren, Max Verstappen se esforzó al máximo, pero quedó a cuatro décimas de la tercera posición tras la primera vuelta, mientras que George Russell, de Mercedes, cedió seis décimas a los monoplazas.

Pero Verstappen realizó un segundo sector espectacular en su última vuelta para reducir la diferencia con Piastri a un cuarto de segundo. Isack Hadjar también brilló al aparcar su Racing Bulls junto a Verstappen en la segunda fila, relegando a Russell al quinto puesto en su segunda vuelta.

Lewis Hamilton había tenido un comienzo alentador al ser 0,010 segundos más rápido que su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, en la primera vuelta, pero a diferencia de Leclerc, no pudo mejorar su tiempo en su último intento, y este ultimo se colocó sexto por delante del siete veces campeón del mundo. Liam Lawson fue octavo con el segundo Racing Bulls, con Carlos Sainz de Williams y Fernando Alonso de Aston Martin completando el top 10.

El argentino Franco Colapinto quedó a menos de una décima en comparación de Gabriel Bortoleto para intentar avanzar a Q2. Al final, el integrante de Alpine se alineó en la posición 16.

¿A qué hora es la carrera del GP de los Países Bajos de la F1?

Argentina: 10 horas

Brasil: 10 horas

Uruguay: 10 horas

Chile: 10 horas

Paraguay: 10 horas

Bolivia: 09 horas

Venezuela: 09 horas

Perú: 08 horas

Ecuador: 08 horas

Colombia: 08 horas

Estados Unidos (ET): 08 horas

México: 07 horas

Cómo ver online el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Para acompañar al argentino en cada giro, habrá varias opciones para disfrutar de la transmisión en vivo:

Televisión

Toda la acción se transmitirá por Fox Sports.

Streaming

Disney+ Premium : La plataforma de streaming será tu ventana principal para ver el Gran Premio.

: La plataforma de streaming será tu ventana principal para ver el Gran Premio. Plataformas de streaming con Fox Sports: Podrás sintonizar la señal a través de servicios como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otros.

F1TV

El canal oficial de la Fórmula 1 ofrece planes desde 8 dólares mensuales para no perderte ningún detalle.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.