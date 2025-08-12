Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las “familias del dolor” de Santa Cruz se encuentran juntado firmas para pedir al Congreso de la Nación que endurezcan las sanciones penales a quienes atropellen y maten personas.

La diputada de la Nación, Ana María Ianni -junto al diputado Sergio Acevedo presentó la iniciativa legislativa- en diálogo con LU12 AM680, destacó el “trabajo admirable” de familiares y amigos de fallecidos en accidentes e indicó que los legisladores actúan como una “herramienta” para canalizar su dolor en un proyecto de ley que busca promover la prevención y la justicia.

Ana María Ianni, diputada de la Nación por el Frente de Todos.

Relató cómo conoció a Oscar Sánchez, padre de “Pipi” que falleció en un incidente en Mar del Plata, en una movilización en El Calafate, y cómo se sumaron otras familias, como la de Briana Matulich, para impulsar esta iniciativa.

El proyecto, que cuenta con la firma de un gran número de diputados y diputadas de la Nación, busca aumentar las penas en casos de incidentes viales donde se compruebe negligencia, como el uso del celular al volante o conducir bajo los efectos del alcohol. Se propone elevarlas de 4 a 15 años.

El Desafío de Legislar

La diputada explicó que los proyectos no se convierten en ley de un día para otro con el solo echo de presentarlos por mesa de entrada, y que requieren un proceso de “militancia” dentro del Congreso para que la iniciativa sea tratada y luego sancionada.

En este sentido, la recolección de firmas de los vecinos es un paso crucial para dar mayor “peso” a su insistencia ante las comisiones donde el proyecto ha sido girado. “Si a estos proyectos nosotros los acompañamos con la firma de gran cantidad de vecinos y vecinas… seguramente vamos a tener un peso mayor al momento de insistir en las comisiones“, afirmó.

Jorge Matulich y Oscar Sánchez, integrantes de las familias del dolor. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El proyecto de ley no se presenta como un texto definitivo, Ianni subrayó que el objetivo es abrir un debate y recibir aportes para enriquecerlo, ya que no todos los legisladores son “juristas en materia penal”. Consideró que, si bien puede haber distintas miradas sobre aumentar las penas, el debate es necesario para que se tome conciencia de que el resultado de la negligencia vial “no puede ser gratuito”.

Desafiando la indiferencia

Ianni compartió que lo que más le impactó de estos padres fue su dolor ante sentencias que a veces parecen una “falta de respeto” frente a la pérdida de un familiar. Las familias sienten que a menudo los homicidas no muestran un arrepentimiento sincero, lo que genera aún más dolor. Por ello, entienden que endureciendo las penas se puede “equilibrar un poco la balanza para el lado de la justicia”.

La diputada reconoció que, a lo largo de su carrera legislativa, ha visto varios proyectos en este sentido, pero que la situación actual exige dar una respuesta contundente desde el ámbito legislativo. El desafío ahora es lograr que los presidentes de las comisiones entiendan que este proyecto no tiene que ver con “bloques políticos”, sino con una demanda de la comunidad.

El objetivo final es, en honor a las víctimas, legislar para “ayudar a prevenir las vidas de los que estamos hoy“. Ianni invitó a la población a acompañar a las familias del dolor firmando el pedido, para que el Congreso actúe y se logre un buen término para este proyecto.

Modificaciones

En la iniciativa legislativa se propone “modificar el artículo 84 bis del Código Penal: será reprimido con prisión de dos a cinco años , e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por conducción imprudente, negligente, con impericia o antirreglamentaria de un vehículo con motor, causare a

otro la muerte”.

En la segunda modificación, se demanda la modificación del artículo 94 bis del Código Penal: “Será reprimido con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por dos a cuatro años, el que, por conducción imprudente, negligente, con impericia o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro las lesiones previstas por los artículos 90 o 91″.

El tercer cambio solicita que se “incorpore como últimos párrafos del artículo 76 bis, el siguiente: “La suspensión del proceso a prueba tampoco podrá acordarse en los casos de siniestros viales si se tratase de los delitos de homicidios culposos agravados y lesiones culposas agravadas, previstas en los artículos 84 bis y 94 bis de este Código Penal”.