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En el marco del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario celebrado el pasado 21 de agosto, el presidente Javier Milei insistió en que “no hay elementos para culpar a la política del Gobierno por el tema morosidad”. Además, consideró que es necesario “ser muy precario intelectualmente” para creer que “la gente está atestada de deuda”.

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Central de Deudores (CENDEU) indica que “el incremento de la morosidad, tanto en bancos como en billeteras virtuales, ocurrió a la par del estancamiento y cristalización de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados”.

El informe calcula además una caída del salario real de los trabajadores registrados del 8,7% desde la asunción de Javier Milei, y sostiene que, utilizando la canasta de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, la retracción llega al 18,7% desde noviembre de 2023.

En su discurso, además, Milei atribuyó el dramático aumento de la morosidad que empujaron las tasas usurarias de bancos y Mercado Libre, a las apuestas deportivas y la compra financiada de televisores para ver el Mundial.

“Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no”, apuntó casi en sintonía con sus declaraciones formuladas a principios de mes en una entrevista con Luis Majul en donde, al referirse al endeudamiento de familias, consideró que el no poder afrontar el pago forma parte de un “acuerdo entre privados”. “¿Alguien les puso una pistola en la cabeza?”, lanzó.

El informe nacional sobre endeudamiento y mora publicado por CEPA es concluyente en su análisis de datos: señala que el incremento de la morosidad coincidió con la “pérdida de poder adquisitivo” de los trabajadores registrados y afirma que “el endeudamiento refleja una insuficiencia de ingresos estructural y no consumos irresponsables”.

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