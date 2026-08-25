El fuerte crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas no apareció de manera repentina y, según el economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Hernán Letcher, tiene su origen en la pérdida de poder adquisitivo provocada por el ajuste económico del Gobierno nacional. En diálogo con Radio LU12 AM680, sostuvo que muchas familias utilizaron el crédito para sostener sus gastos cotidianos hasta que esa alternativa dejó de ser viable.

Un informe elaborado por CEPA -con datos del BCRA y la Central de Deudores- muestra un fuerte deterioro del crédito familiar. La mora con bancos llegó al 12,8% y la de las billeteras virtuales al 30,1%, mientras 5,91 millones de personas ya registran incumplimientos.

“Lo que ha sucedido en el origen de este problema es que básicamente el gobierno decidió un ajuste feroz”, afirmó en declaraciones a “La Mañana de LU12“. Según explicó, las políticas implementadas afectaron tanto a los salarios públicos como a los privados.

El problema, de acuerdo con Letcher, permaneció durante un tiempo oculto detrás del endeudamiento. “Aquel que perdía poder adquisitivo lo compensaba temporariamente con endeudamiento. El problema es que no hubo recuperación nunca, entonces ese agujero que tapaste con un crédito en un momento se hizo impagable”, sostuvo.

El economista ubicó hacia fines de 2024 el punto de inflexión de la situación. Desde entonces, dijo, comenzaron a crecer con mayor fuerza los niveles de morosidad, entendida como el incumplimiento de pagos durante más de 90 días.

“Tuviste todo el 2025 con incremento de la morosidad y todos los meses desde 2026”, señaló.

“Siempre hay un culpable”

Para Letcher, una de las principales novedades es que el problema dejó de ser invisible. “Hoy lo único positivo que podemos decir es que ese problema que se cocinaba a fuego lento y que la verdad que describimos hace rato, hoy está en el centro de la escena”, afirmó.

El economista también cuestionó la respuesta del Gobierno Nacional y las explicaciones utilizadas para justificar el crecimiento de la mora.

“La verdad que lo que está claro es que no le encuentran la vuelta para resolver un problema”, sostuvo.

En ese sentido, recordó las distintas explicaciones que fueron apareciendo: “El presidente dijo que era culpa de los que habían comprado televisores. (…) Antes de eso había sido que la gente tomaba mal el crédito. Bueno, siempre hay un culpable”.

Según Letcher, el problema ya tiene consecuencias sobre la actividad económica: “La gente que tiene estos créditos deja de consumir o consume menos”.

Menos crédito y más deuda

El economista también señaló que el acceso al crédito comenzó a restringirse, mientras una parte de los hogares utiliza nuevos préstamos para cubrir compromisos anteriores.

“Hoy no tenés toma de crédito porque tenés un tope, los bancos ya no te prestan más y eventualmente la toma de crédito es para tapar el crédito anterior”, explicó.

A su entender, esto contradice incluso las expectativas económicas planteadas por el propio Gobierno. “Nunca se produjo lo que el propio gobierno había planificado para el desarrollo de la economía”, sostuvo.

Letcher insistió en que el crecimiento de la mora no puede ser interpretado como un fenómeno reciente.

“No apareció hace un mes. Fíjense que le estoy poniendo un montón de hechos de momentos previos que ilustraban esta situación y el gobierno lo negó siempre”, afirmó.

Santa Cruz, una situación particular

Al analizar el mapa provincial, Letcher señaló que el endeudamiento atraviesa a todo el país, aunque existe una relación importante entre los mayores niveles de mora y las provincias de menores ingresos.

“En general, la verdad que cuando uno ve el mapa entero lo que encuentra es que mayoritariamente las provincias más complicadas son las de menores ingresos”, explicó.

Sin embargo, destacó una particularidad en Santa Cruz, que presenta un nivel de irregularidad superior al promedio nacional y, al mismo tiempo, ingresos que en términos relativos no la ubican entre las provincias más pobres.

Hernán Letcher, economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

“Santa Cruz tiene un ratio de irregularidad un poco más elevado que el de Chubut, estamos hablando del orden del 20% por encima del promedio”, señaló.

Y remarcó: “Lo de Santa Cruz llama un poco la atención en el sentido de que, en promedio, uno podría decir, el nivel de ingreso no es tan bajo como en las provincias que recién mencionaba, así que es una especie de excepción porque tiene niveles de irregularidad muy altos para el nivel de ingreso que tiene”.

El economista aclaró que todavía no existe una explicación definitiva para esa particularidad. “Las razones para confirmar a qué se debe esto son un poco más complejas, habría que estudiarlas con mayor precisión”, indicó.

Entre las hipótesis mencionó la facilidad de acceso a las billeteras virtuales: “Podría ser que la facilidad para tomar crédito con la billetera haya fomentado, pero habría que estudiarlo mejor”.

Una crisis que ya afecta al consumo

Para Letcher, el problema del endeudamiento excede las cuentas individuales y tiene consecuencias directas sobre la economía.

Cuando una familia destina una proporción creciente de sus ingresos al pago de cuotas y deudas atrasadas, reduce su capacidad de consumo y profundiza la caída de la actividad.

Por eso, el economista considera que la discusión sobre la mora no puede reducirse a las decisiones personales de los deudores.

“Este problema atraviesa absolutamente todo el país, no es exclusividad de algún segmento”, afirmó.

Y en el caso de Santa Cruz, los niveles de irregularidad abren un interrogante adicional: cómo explicar que una provincia que no se encuentra entre las de menores ingresos presente, al mismo tiempo, uno de los niveles más elevados de endeudamiento familiar del país.