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Los sindicatos petroleros de Santa Cruz y Chubut alcanzaron acuerdos paritarios con las cámaras empresariales para el período comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027. En ambos casos, la recomposición salarial será del 16%, distribuida en cuatro tramos, aunque existen diferencias en los beneficios adicionales y en la forma en que fueron comunicados los convenios.

En Santa Cruz, el acuerdo fue rubricado por el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), encabezado por Rafael Güenchenen, tras varias semanas de negociación.

El incremento comenzará con una gratificación extraordinaria no remunerativa del 6% para los meses de julio, agosto y septiembre, que pasará a integrar el salario remunerativo a partir de octubre. A ese porcentaje se suma un 4% adicional durante agosto y septiembre, también no remunerativo, que se incorporará al básico en octubre, alcanzando así una recomposición acumulada del 10%.

Rafael Güenchenen, secretario general del SIPGER (Petroleros de Santa Cruz).

Posteriormente, el convenio establece un 3% no remunerativo para los meses de octubre, noviembre y diciembre, que se volverá remunerativo en enero de 2027, y un último 3% correspondiente a enero, febrero y marzo del próximo año, que se incorporará al salario desde abril. De esta manera, el incremento total del período asciende al 16%.

Diferencias con el acuerdo de Chubut

El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, conducido por Jorge “Loma” Ávila, firmó un convenio con la misma estructura porcentual y el mismo cronograma de incorporación de las sumas al salario remunerativo.

Sin embargo, el acta difundida por el gremio chubutense incorpora beneficios adicionales que no fueron mencionados en el comunicado del SIPGER. Entre ellos se destaca el pago de una suma fija de 250 mil pesos, correspondiente a un acuerdo previo, que será abonada junto con los haberes de julio.

Los trabajadores petroleros de Chubut y Santa Cruz lograron, a través de sus sindicatos, un acuerdo en paritarias.

Además, el convenio especifica que las gratificaciones tendrán incidencia sobre viandas y ayuda alimentaria, y establece expresamente que serán consideradas para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) y las vacaciones.

Otro de los puntos incluidos es un pedido formal para que las gratificaciones queden alcanzadas por una exención del Impuesto a las Ganancias, mientras que también se fijó una cláusula de revisión para la segunda quincena de noviembre de 2026, cuando las partes volverán a reunirse para evaluar la evolución de las variables económicas de la actividad.

Mismo porcentaje, distintos alcances

Si se considera únicamente el incremento salarial, ambos acuerdos son equivalentes: contemplan una mejora del 16% distribuida en los mismos cuatro tramos y con idénticas fechas para el pase de las sumas no remunerativas al salario básico.

Jorge “Loma” Ávila, secretario general de los petroleros de Chubut, firmando el acuerdo.

Las diferencias aparecen en los aspectos complementarios. Mientras el acuerdo de Chubut explicita beneficios adicionales y fija una fecha concreta para la revisión de la paritaria, el comunicado difundido por el sindicato santacruceño señala que existirán instancias de revisión antes de la finalización del período.

Desde el SIPGER señalaron que el cierre de la negociación representa una herramienta para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores petroleros frente al contexto inflacionario, al tiempo que ambas organizaciones coincidieron en mantener abierta la posibilidad de reabrir la discusión salarial si las condiciones económicas de la industria así lo requieren durante los próximos meses.