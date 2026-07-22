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Según datos dados a conocer por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) la actividad económica se mantuvo en el sendero alcista y registró un leve crecimiento de 0,2% en mayo respecto al mismo mes de 2025.

Los sectores que traccionaron el incremento fueron el agro y la minería, aportando 1,2 puntos porcentuales (p. p.) al nivel general. Sin embargo, registró una caída en la medición mensual y se contrajo 0,5% respecto a abril. En el acumulado del año (enero-mayo) aumentó 1,7%.

En el indicador tendencia-ciclo, que quita los factores de estacionalidad, subió 0,2% y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, siendo el ciclo más largo desde 2011. Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el EMAE anotó su tercer mes consecutivo con una suba en el indicador, aunque de menor escala. Si se toma en cuenta desde marzo -que fue el mes que repuntó contra febrero-, la economía tuvo una desaceleración en su crecimiento.

Respecto a los sectores que lo conforman, ocho de los quince anotaron subas: las más destacadas fueron “Explotación de minas y canteras” (15,7%) y “Electricidad, gas y agua” (8%). El sector industrial anotó una nueva caída (-5,6%), y junto a “Pesca” (-29,3%) y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” (-4,3%) le restaron 1,3 p.p. al índice general.

El EMAE de cada sector, en mayo de 2026

Explotación de minas y canteras: 15,7%.

Electricidad, gas y agua: 8%.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%.

Construcción: 1,9%.

Intermediación financiera: 1,5%.

Servicios sociales y de salud: 0,8%.

Transporte y comunicaciones: 6,6%.

Impuestos netos de subsidios: 0,5%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.

Enseñanza: -0,1%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -1,3%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,4%.

Hoteles y restaurantes: -1,8%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -4,3%.

Industria manufacturera: -5,6%.

Pesca: -29,3%. (Con información de NA).