Volvió “PH, Podemos Hablar” a la pantalla de Telefe, donde Andy Kusnetzoff le hace las preguntas más picantes a diferentes figuras del medio. Como todos los sábados, hay nuevos invitados y, a través de Instagram, el periodista confirmó quiénes estarán presentes.

PH, Podemos Hablar: todos los famosos que formarán parte del programa este sábado 11 de noviembre

En una historia, Andy anunció a todas las personas que irán.

Generalmente, en las distintas emisiones, va gente que no tienen la misma profesión y sus personalidades son muy distintas. En esta ocasión, van a ir: G Sony, Raúl Lavís (cantantes), Romina Uhrig (influencer), Donato de Santis (cocinero) y Laurita Fernandez (modelo).

PH, No Podemos Hablar: ¿De qué se trata?

En su momento, Kusnetzoff había dicho: “Habrá una nueva sección llamada “PH, No Podemos Hablar”, y, aseveró: “Hay muchas formas de comunicarse”. Ante esto, explicó que “cada uno de los invitados se van a sentar frente a frente y solo se van a mirar a los ojos, sin emitir sonido”.

El fuerte descargo de Diego Ramos contra PH, Podemos Hablar

Diego Ramos habló en “Por si las Moscas” (La Once Diez) e hizo unas polémicas declaraciones en contra del programa.

Primero, él se refirió a la pregunta que le hicieron al cantante Luciano Pereyra sobre “los rumores de romance con Alejandro Fantino“.

Ante esto, Diego confesó: “A mí, me pasó lo mismo que a Luciano. Las charlas y preguntas se pueden dar, naturalmente, en una conversación pero, a veces, ocurre por un desfase generacional. Se ve mucho cuando es tan forzado”, señaló, y, comentó: “Ninguno de los dos salió a decir algo y, si lo hicieron, lo han mencionado cagándose de risa. Ellos no quisieron hablar y nunca lo hablaron. Por algo será”.

Luego, expresó: “La verdad que, entre invitados, forzar esa situación para tirar a un invitado como un pedazo de carne a los leones, me parece llamativo”.

“Soy oyente de Andy y, por lo que tengo entendido, no tiene ningún problema con la diversidad sexual. No entiendo porque se va para ese lado el tema”.

Finalmente, Ramos aseguró: “Cuando alguien no habla por sí solo de ciertas cosas, es porque no quiere hablar. Ojo, tampoco sirve enojarse ya que me parece un mensaje equivocado. Pero, sí se dice que “eso no se hace”, no hay que hacerlo”.

