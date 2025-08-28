Este miércoles en “LAM” (América TV), Pepe Ochoa y Laura Ubfal protagonizaron un tenso ida y vuelta en vivo por la comparación que hizo Wanda Nara con el caso de Julieta Prandi los días anteriores.
“¿Vos qué te acordás de las cosas? ¿También a Maxi López lo denunció por lo mismo?”, dijo Nazarena Vélez, quien se encuentra reemplazando a Ángel de Brito en la conducción.
“Yo no me acuerdo que haya habido ningún juicio con Maxi”, respondió Laura; ante esto, Yanina Latorre intervino. “Laura, acá tampoco hay juicio. Ella a Maxi lo denunció por lo mismo y no llegó a juicio. Hay denuncias y se dice y contradice todo el tiempo”, aseguró.
“No hay denuncias en la justicia por violencia de género”, continuó diciendo Ubfal.
Tras estos dichos, Pepe Ochoa intervino y, picante, lanzó: “A mí el abogado de Wanda me dijo ‘esto no es así, sí hay otras causas y otras denuncias que tienen que ver con otra cosa’. Perdón, Laura Ubfal, si te jode que yo descrea de una mina que primero dice una cosa y después otra…”, a lo que Laura, le respondió: “Vos hace lo que quieras”.
Tras la respuesta de Ubfal, Ochoa se mostró indignado, y, lanzó sin filtros: “No, porque vos estás defendiendo a una mentirosa y mitómana, Wanda te manda besitos por el móvil, como que vos sos su vocera y queda raro“.
“Estás intentando instalar como que nosotros nos estamos cagando en la violencia de género, cosa que no es así”, prosiguió Ochoa y, Laura, respondió: “A lo mejor me manda besos porque no la maltrato, yo respeto a todo el mundo”.
“Payarola dijo que no hay ninguna denuncia de violencia de género de Wanda contra Mauro”, dijo Yanina Latorre y, Pepe, sentenció picante contra Ubfal: “Si vamos a hablar, hay que hacerlo con los papeles en la mano y no como Wanda que un día se levanta y dice ‘Mauro es tal cosa y me secuestra’”.
