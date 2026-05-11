Tras una noche cargada de rock y emoción en Rosario, Pity Álvarez reapareció en sus redes con un mensaje de agradecimiento dedicado a quienes asistieron al show.

“Hola, gente, yo sigo acá en Rosario y… Bueno, uno se va enterando de cositas que pasaron en el recital, que yo testeo todo el tiempo; me pone muy contento saber que fueron muchas familias, muchos chicos chiquitos”, manifestó el músico.

Durante el video, el cantante también destacó la energía que se vivió durante la noche y el recambio generacional de su público. “Los chicos que vienen siempre, nuestro público de siempre y los chicos que vienen renovándose, muchos chicos chiquitos con la familia que vienen; las pibitas re producidas, me encanta”, destacó.

Además, aprovechó para agradecerle, especialmente, a todos los trabajadores involucrados en el espectáculo. “Quiero agradecerles a todos los que laburaron con nosotros de nuestro lado; de parte de las productoras, de las dos locales, de las que trajimos nosotros de Buenos Aires”, expresó, emocionado.

En otro tramo de su mensaje, reflexionó sobre el enorme despliegue que implicó el recital y el rol fundamental del público para hacerlo posible. “La producción de un show viene de la mano de que ustedes: pagan una entrada y nosotros podemos hacer terrible escenario y devolverlos de alguna forma, así que eso se agradece y vamos a seguir haciéndolo”, indicó.

Antes de despedirse, confirmó su próximo destino dentro de la gira. “Nos vemos el 13 de junio en Mendoza; después, les voy a contar en qué lugar vamos a estar”, reveló.

La jornada había comenzado, desde temprano, con la llegada de miles de fanáticos de distintas generaciones al predio; la banda local “Farolitos” fue la encargada de abrir la noche antes de la salida de Pity, que apareció en escena a las 20:30 hs en punto.

A lo largo de casi tres horas de show, el exlíder de “Viejas Locas” e “Intoxicados” repasó 31 canciones que recorrieron toda su carrera.

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