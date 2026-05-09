María Becerra confirmó, oficialmente, el esperado “Quimera Tour”, una nueva gira que marcará su regreso a los escenarios y que ya genera enorme expectativa entre sus seguidores.

El anuncio llegó a través de un video publicado en sus redes, donde la cantante compartió un mensaje cargado de emoción. “Empieza el Quimera Tour; qué ganas de por fin reencontrarme con tantos de ustedes en esta gira 360”, expresó.

Además, adelantó que, durante la próxima semana, se conocerán las primeras fechas del tour, aunque, hasta el momento, no reveló las ciudades ni los países que formarán parte del recorrido.

En los últimos días, las redes ya estaban revolucionadas por distintas pistas vinculadas al universo de Quimera, el disco más conceptual de su carrera; los fanáticos comenzaron a especular sobre una posible gira tras varias publicaciones enigmáticas de la artista y de una historia que compartió desde una cuenta fanática que mencionaba un supuesto “Quimera World Tour”.

Sus shows en el Estadio Monumental, durante 2025 ,marcaron un hito en su carrera, con funciones agotadas y una puesta en escena de gran despliegue visual inspirada, justamente, en el universo narrativo de “Quimera”.

Ahora, la cantante apuesta a trasladar esa experiencia a una gira que promete mantener la estética, los personajes y el formato inmersivo que caracterizaron su último proyecto musical.

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