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El músico Cristian “Pity” Álvarez sufrió una descompensación este lunes, minutos antes de prestar declaración en el juicio oral que lo tiene como acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. Tras recibir asistencia médica, se dispuso que participara de la audiencia por videollamada desde el edificio del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

El exlíder de Intoxicados y Viejas Locas llegó alrededor de las 11 a la sede judicial, ubicada sobre la calle Paraguay al 1500, en una ambulancia que lo trasladó desde la clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanece bajo internación forzosa. Estuvo acompañado por su hermana, Silvina Álvarez, y su mánager, Santiago Ruiz.

Aunque descendió del vehículo y caminó por sus propios medios, una vez dentro del tribunal presentó un cuadro de descompensación que le impidió ingresar a la sala de audiencias. Según trascendió, habría sufrido un episodio de hipertensión e hiperglucemia, por lo que recibió atención del personal médico. Cerca de una hora después, fue trasladado a un sector al aire libre del segundo piso, desde donde pudo seguir el desarrollo de la jornada mediante Zoom.

Durante la misma audiencia declaró el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio, quien se refirió a la evaluación de salud mental realizada al músico en 2018. El especialista sostuvo que, en ese momento, Álvarez estaba en condiciones de participar del proceso judicial, aunque necesitaba un tratamiento integral e interdisciplinario por su consumo problemático de sustancias.

Además, señaló que el informe no había detectado manifestaciones paranoides ni alteraciones patológicas del pensamiento. Tampoco encontró elementos que permitieran establecer que el homicidio de Cristian Díaz hubiera sido consecuencia de un episodio delirante.

La audiencia corresponde a una nueva instancia del debate oral, que atravesó distintas interrupciones y se encuentra próximo a su cierre. En paralelo, la defensa del músico, integrada por Sebastián Queijeiro y Javier Baños, evalúa presentar dos nuevos testigos, una posibilidad que podría demorar el inicio de los alegatos.

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