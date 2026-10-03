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La situación judicial de Pity Álvarez sumó una nueva instancia luego de que, el músico, fuera trasladado al hospital psiquiátrico Solar Colonial, ubicado en la localidad bonaerense de Castelar; allí, permanecerá mientras avanza el proceso para determinar cómo continuará el juicio en su contra.

El próximo paso está previsto para el lunes 5 de octubre, cuando el cantante se someta a las pericias correspondientes; los resultados serán determinantes para definir el futuro del debate oral por el crimen de Cristian Díaz, que permanece en pausa hasta que se conozcan las conclusiones de los especialistas.

Antes de ser derivado a Solar Colonial, Álvarez permanecía internado en el área de salud mental del Hospital Tornú; la nueva institución está orientada a la estabilización y recuperación de pacientes que atraviesan diferentes etapas de tratamiento.

La decisión se produce luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenara la realización de una nueva evaluación interdisciplinaria para analizar el estado del músico.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, determinó que el Cuerpo Médico Forense sea el encargado de concretar el informe interdisciplinario al artista, una evaluación que resultará clave para establecer qué ocurrirá con el juicio.

Además, Goerner dispuso que se deberán designar a los peritos y la pericia deberá realizarse en los próximos cinco días.; de cumplirse el cronograma previsto, habrá novedades sobre el proceso judicial durante octubre.

“Si se cumplen los plazos, el 13 de octubre se informaría sobre qué va a pasar con el juicio”, informaron sobre los tiempos previstos para conocer la decisión.

La causa por la que está acusado Pity Álvarez

La acusación contra el cantante se remonta al 12 de julio de 2018; según sostiene la investigación, Álvarez asesinó, de cuatro disparos, a Cristian Díaz en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano.

Luego del hecho, siempre de acuerdo con la acusación, el músico escapó del lugar, descartó el revólver en una alcantarilla y, posteriormente, se dirigió al boliche Pinar de Rocha, situado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Tiempo después, el artista se entregó ante la Policía y, frente a los medios que se encontraban en el lugar, se refirió a lo ocurrido.

“Era él o y y creo que, cualquier animal, hubiera hecho lo mismo”, expresó, Álvarez, en aquel momento.

Actualmente, el intérprete de 54 años se encuentra imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión; la continuidad del juicio dependerá, ahora, de los resultados de las nuevas evaluaciones dispuestas por la Justicia.

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