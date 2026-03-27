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El retiro de una obra del reconocido artista Helmut Ditsch de los pasillos de la Casa Rosada desató una fuerte controversia cultural y política en Argentina. El hecho ocurre en simultáneo con el debate parlamentario de la Ley de Glaciares, lo que amplificó su impacto en la opinión pública y redes sociales.

La pieza en cuestión es una reproducción de “The Triumph of Nature” (2006), inspirada en el glaciar Glaciar Perito Moreno, uno de los íconos naturales más importantes del país. Su remoción se produce en medio de la gestión del presidente Javier Milei, en un contexto marcado por lo que distintos sectores denominan una “guerra cultural”.

Desde el Gobierno, la explicación oficial apuntó a razones técnicas: supuestas fallas estructurales y cambios de temperatura provocados por los sistemas de aire acondicionado en los pasillos de la sede del Poder Ejecutivo. Según esta versión, la obra fue retirada para su preservación.

La respuesta de Helmut Ditsch

Sin embargo, el propio artista no tardó en manifestar su desacuerdo. Ditsch cuestionó tanto la forma como el fondo de la decisión: “¡Qué casualidad! Retiran de la Casa Rosada una reproducción de mi obra inspirada en el Perito Moreno justo mientras se debate en el Congreso la Ley de Glaciares”.

Además, remarcó que la obra se encontraba en calidad de préstamo a largo plazo y que nunca fue notificado oficialmente. “Sería bueno que el Gobierno me informara, en vez de tener que enterarme por los medios de lo que hace con mi obra ya que se encuentra allí en calidad de préstamo a largo plazo y fue cedida en su origen para ser exhibida y que el público que visita el lugar perciba y recuerde lo magnífico e importante de nuestra naturaleza”.

Asimismo, desestimó los argumentos técnicos dados por el Gobierno: “Les recuerdo a los “especialistas” que deben estar ocupándose del tema en la Casa de Gobierno, que se trata de una impresión de alta calidad y resistencia, por lo tanto, las supuestas razones esgrimidas sobre la preservación de los materiales y la tela, ¡no corren!”.

Obra original de Helmut Ditsch, en su atelier Viena.

Un conflicto que reabre la discusión cultural

El caso no es aislado. En los últimos meses, el gobierno de Milei también retiró otros símbolos históricos de la Casa Rosada, entre ello el cuadro de Juan Domingo Perón y Evita, autoria del pintor Numa Ayrinhac.

Estos movimientos generaron un debate más amplio sobre el rol del Estado en la preservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural. Para muchos analistas, se trata de decisiones que exceden lo administrativo y se inscriben en una disputa ideológica.

Ditsch fue más allá de la polémica puntual y expresó su preocupación por lo que considera una falta de sensibilidad en la dirigencia: “Lo que más me preocupa es lo que intuyo que está en el fondo de esta cuestión. Y es que no hay conciencia a nivel de nuestros mandatarios de lo que está pasando”.