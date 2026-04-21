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El referente de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke, encendió las alarmas durante su exposición en la Cámara de Diputados de la Nación al señalar que en la provincia se atraviesan “ocho meses de caída del consumo” y que ya fue declarada la emergencia comercial PyME a nivel local. “Es un paliativo para tratar de que no sigan cerrando negocios, no se siga yendo gente de Santa Cruz”, indicó, al tiempo que reclamó que “se haga también a nivel nacional, al menos hasta diciembre”.

“Lo hemos logrado, en Santa Cruz hoy está la ley vigente, aprobada con amplia mayoría en Diputados, con apoyo del Ejecutivo, y estamos trabajando con líneas de financiamiento, con la suspensión de las ejecuciones fiscales de los ingresos brutos, de deudas que puedan generarse por multas” por lo que “lo que les propongo señores diputados, que hagan lo mismo a nivel nacional“, dijo.

“Se dice que se vienen tiempos mejores, pero tenemos que llegar a esos tiempos mejores; necesitamos un tuvo más de oxígeno” y añadió: “Hay una fuerte política de recaudación, que está bien que así sea, pero también tenemos una contraparte que es la ilegalidad que va creciendo, entonces, démosle una manito al comercio, a la gastronomía, a la hotelería, a la Pyme en general, ayudémosla a pasar este trance y difícil situación que se vive hoy en la República Argentina y tratemos de evitar que el ente recaudador ARCA, siga embargando las cuentas de las PyMEs“. Y enfatizó que pedía una suspensión de los embargos.

El plenario de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio, donde legisladores recibieron a representantes del sector que advirtieron por la caída del consumo, el cierre de PyMEs y el alto costo impositivo, especialmente a nivel provincial.

Las declaraciones se dieron en el marco de un plenario de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio, donde legisladores recibieron a representantes del sector que advirtieron por la caída del consumo, el cierre de PyMEs y el alto costo impositivo, especialmente a nivel provincial.

En primer lugar, Ricardo Diab, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), agradeció la invitación a exponer: “Ustedes para nosotros son muy importantes, no importa cómo piensen, sino la posibilidad que tenemos de dialogar, de expresar lo que nosotros necesitamos y sentimos”. “Esperamos reciprocidad. Nosotros los vamos a valorar a ustedes por lo que significan como legisladores y espero que ustedes valoren a CAME como lo que significamos en representación de las pequeñas y medianas empresas”, agregó.

Desde la comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo afirmó que lo que se “está necesitando es una reforma fiscal, tributaria y previsional”. En ese sentido, remarcó que “hay situaciones que realmente nos están afectando mucho, como es el capital de trabajo que hoy queda en manos de las provincias y de los municipios, porque hoy el impuesto que estamos padeciendo fuertemente es el de Ingresos Brutos, que es muy regresivo y perjudicial para la actividad económica”.

Al respecto, Lourenzo ahondó: “Estamos proponiendo un nuevo consenso fiscal para que replantee todo este sistema de pagos, que se hace a través del convenio multilateral, y que lo que más perjudica a las PyMEs es el régimen de retención y percepciones en la fuente, lo que nos sacan antes de que se devengue el impuesto, mediante las tarjetas de créditos, plataformas digitales, etc.”.

La emergencia comercial PyME a nivel local “es un paliativo para tratar de que no sigan cerrando negocios, no se siga yendo gente de Santa Cruz”.

El representante de CAME también se refirió a “las urgencias” derivadas de “la caída de ingresos y pérdida de capital de trabajo, y obviamente pérdida de rentabilidad”; al tiempo que cuestionó que “las tasas municipales están siendo cada vez más y con sistemas de tributación que nada tienen que ver con la contraprestación de servicios que la municipalidad tendría que dar”.

“Lamentablemente una gran cantidad de provincias están generando un sistema perverso de quedarse con el capital de trabajo de las PyMEs”, denunció y añadió que “hay provincias que están generando aduanas internas, donde el contribuyente tiene que pagar por adelantado Ingresos Brutos para que la mercadería entre a esa provincia. Misiones fue la primera, pero ahora otras la están imitando”.

En tanto, Fabián Castillo, de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, manifestó: “Buscamos que cada uno de ustedes puedan ser nuestra voz en las provincias y puedan transmitir, también, a los gobernadores e intendentes qué es lo que nos está pasando para elaborar el país que necesitamos y los planes específicos de acá hacia adelante”.

A su turno, Daniel Cassiet, de la Federación Económica de Corrientes, se refirió a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y advirtió que “hay un segmento importante de las PyMEs que no van a poder utilizar este beneficio”. En ese sentido, pidió que “puedan entrar la mayor cantidad de empresas al programa”. “El RIGI tiene 30 años de estabilidad y el RIMI, 2”, explicó y solicitó una extensión de 5 años “para tener más previsibilidad”.

Finalmente, Claudia Fernández, de la Cámara de Comercio y Actividades Empresarias de Ushuaia, sostuvo: “Esto hace sentir que sí es posible la Argentina que todos queremos; nosotros queremos PyMEs fuertes, activas; queremos tener a los mejores empleados, pero también queremos que haya consumo. No tenemos rentabilidad, perdimos consumo, no podemos seguir creciendo. Hay muchas PyMEs que se cierran”. (Con información de El Parlamentario).