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Uno de los puntos más relevantes de la jornada del miércoles en las instalaciones del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, llegó casi al final de la misma. Es que, antes del testimonio de las esposas de las víctimas del ARA San Juan, el abogado de uno de los acusados pidió la palabra para realizar una solicitud particular ante el tribunal de juicio.

Se trata de Juan Pablo Vigliero, quien está velando por los derechos y garantías de Claudio Villamide. Tal como lo informó La Opinión Austral en su cobertura exclusiva, durante la segunda tanda de audiencias realizada en Río Gallegos, surgieron algunos testimonios que, según la defensa del imputado, podrían afectar directamente a su cliente.

El abogado Juan Pablo Vigliero y Claudio Villamide. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Fue el pasado 25 de marzo cuando se dio con la intervención del contralmirante Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, quien integró la Inspección General de la Armada Argentina entre 2016 y 2020. “Estuve hasta la época del COVID-19”, recordó ante el tribunal. Pérez Bacchi indicó que, al momento de asumir su cargo, el informe solicitado sobre el submarino ya había sido elevado. “El informe todavía podía encontrarse en las oficinas del Estado Mayor de la Armada”, señaló.

En ese marco, indicó que las observaciones se mantuvieron en estado “vigente” hasta su verificación in situ por parte de la Inspección General. Además, remarcó diversas anomalías detectadas en la nave. “Está en resolución, pero se mantiene como observación vigente”, explicó en relación con uno de los puntos señalados.

Uno de los puntos más críticos de uno de esos informes indicaba: “El ARA San Juan, al no disponer de la certificación de escotillas, se ve impedido de ejecutar el adiestramiento específico y combinado en operaciones de escape, rescate y asistencia del personal de un submarino siniestrado. Las obras pendientes al momento del traspaso al Comando de la Fuerza de Submarinos afectan sensiblemente el estado de alistamiento de la unidad”.

El contralmirante Eduardo Pérez Bacchi, durante su intervención. FOTO: TRIBUNAL FEDERAL DE SANTA CRUZ

El informe también destacó que, en 2016, el submarino navegó menos de la mitad de las millas, días y horas de inmersión que en 2017. “Entre las conclusiones se menciona al ARA Salta, un submarino que permanece inactivo desde hace años en el puerto de Mar del Plata, y se indica que se encontraba en condiciones similares al ARA San Juan, por lo que esta última unidad no debería haber zarpado”, señalaron fuentes consultadas por este diario.

El Comando de la Fuerza de Submarinos (COF), responsable de elaborar los programas de mantenimiento a través del área de mantenimiento y arsenal, estaba a cargo de Claudio Villamide al momento de los hechos. Ante esta situación, y tras las preguntas de las partes, Juan Pablo Vigliero, había dicho: “Con la cantidad de inexactitudes que se dijeron, vamos a solicitar una ampliación de la indagatoria”.

La ampliación no se realizó hasta el momento. En su momento se había resuelto acomodarle de acuerdo con la logística y el itinerario de los testimonios, emplazándolo para este miércoles pero, por cuestiones de “cansancio” y “ánimo” finalmente no se realizó. El mismo fue por pedido de Vigliero ante el tribunal en horas de la tarde.

El presidente del tribunal Mario Reynaldi. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo saber La Opinión Austral, el abogado dijo: “es una cuestión de ánimo, no de preparación, no nos parece que sea el mejor momento para hacerlo, yo que soy locuaz no tengo nada más que decirle” aseveró ante el presidente del tribunal Mario Gabriel Reynaldi. Ante esta novedad, el juez dio lugar a las partes para que opinen y nadie se opuso. “Es un derecho la ampliación y el momento en el que se dé” expresó el fiscal Pruzan, por ejemplo.

Finalmente, también por cuestiones de logística, el presidente del tribunal expresó que, en medida de la posible, la ampliación de indagatoria para que Villamide pueda dar precisiones sobre algunos datos que, según su defensa, se dieron “erroneamente” se trasladó para la jornada del jueves, aún sin horario preciso.