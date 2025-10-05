Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A principios de octubre, fuentes de la campaña nacional confirmaron que el presidente Javier Milei planeaba recorrer la mayor cantidad de lugares posibles para intensificar sus actividades electorales.

Según trascendió, el libertario visitará cinco provincias antes de un nuevo viaje a Estados Unidos. La Opinión Austral pudo saber que una ellas será Santa Cruz.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó a LOA que el mandatario llegará a la provincia gobernada por Claudio Vidal el jueves 9 de octubre.

Milei desarrollará distintas apariciones en todo el país para reforzar la estructura de La Libertad Avanza (LLA), buscando recuperar impulso tras el escándalo que involucró a José Luis Espert, quien renunció a su postulación este domingo.

Cabe recordar que el jefe de Estado visitó el sábado Santa Fe y Entre Ríos, de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Se mantuvo algunas horas en la capital santafesina, donde se registró un enfrentamiento entre seguidores libertarios y agrupaciones de izquierda. Luego se trasladó a Paraná, Entre Ríos, y mantuvo un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio.

Previamente, el pasado lunes 29 de septiembre, el presidente estuvo en Ushuaia, Tierra del Fuego, para dar inicio a su gira de campaña.

La primera visita del presidente Milei a Santa Cruz

El 5 de enero 2024, Milei se trasladó a Río Gallegos como paso previo a su viaje a la base Marambio en la Antártida, donde puso en marcha un programa de control de contaminación impulsado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En aquella ocasión, el mandatario y su comitiva arribaron al Aeropuerto Internacional “Norberto Fernández cerca de las 20 horas en dos aviones: el Tango 11 y el Boeing 737 matrícula T-99 de la Fuerza Aérea.

La Opinión Austral registró la llegada de Milei al Hotel Amerian, donde pasó la noche, para luego continuar su viaje al continente más austral de la Tierra.

1 de 6 | Claudio Vidal recibió en Río Gallegos a Javier Milei en enero. 2 de 6 | La caravana que acompañó la llegada de Javier Milei a Río Gallegos. El momento en que Javier Milei era trasladado desde el aeropuerto hacia la ciudad de Río Gallegos. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 6 | El momento en que Javier Milei era trasladado desde el aeropuerto hacia la ciudad de Río Gallegos. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 6 | El presidente Javier Milei fue recibido por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. FOTOS: GOBIERNO DE SANTA CRUZ 5 de 6 | El abrazo entre el Jefe de Estado y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. 6 de 6 | El arribo del presidente Javier Milei al aeropuerto de Río Gallegos. FOTO: PRESIDENCIA

