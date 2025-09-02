Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La recesión económica comenzó a impactar en las transferencias automáticas de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que en agosto totalizaron $5,13 billones, según un informe de Politikón Chaco.

El dato representa una caída del 0,5% respecto de julio, aunque en la comparación interanual muestra una suba real del 2,4%, con una inflación estimada del 2% para el mes.

Del total, $4,69 billones correspondieron a la Coparticipación Federal, lo que equivale al 92% de las transferencias. Este concepto registró un aumento del 3,2% interanual, pero cayó 0,2% frente al mes anterior.

El crecimiento interanual se apoyó principalmente en el Impuesto a las Ganancias, que mostró un alza del 11,3% real, mientras que el IVA apenas subió 0,4%. En cambio, los Impuestos Internos y Otros Coparticipados retrocedieron 22,8% y 23,5%, respectivamente.

Por fuera de la coparticipación, los envíos por Leyes y Regímenes Especiales sumaron $229.169 millones (4% del total), con una caída del 31,5% interanual. Este retroceso se explica por la fuerte baja en Bienes Personales, que se desplomó 71,2%.

Otros conceptos mostraron variaciones positivas:

IVA Seguridad Social: +0,4%

Combustibles Líquidos: +47,8%

Régimen de Energía Eléctrica: +204,3%

Monotributo: +223,9%

En tanto, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal alcanzaron $204.956 millones (4% del total), con un salto del 62,9% interanual.

Pese a estas subas, las transferencias siguen por debajo de los niveles históricos: frente a agosto de 2023 cayeron 16,9%, y comparadas con 2022 retrocedieron 13,9%.

Todas las provincias recibieron aumentos en términos reales en agosto, aunque con diferencias: Buenos Aires lideró con 4,2%, mientras que Córdoba y Santa Fe apenas crecieron 0,8% y 0,7%, respectivamente.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las transferencias automáticas sumaron $38,7 billones, un 4,1% más que en 2024 en términos reales.